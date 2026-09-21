Un lunes ventoso complica las actividades en la ciudad

Luego de un fin de semana cambiante (sábado primaveral y domingo inestable con lluvias) el desarrollo de un sistema de baja presión provoca este primer día de la semana ráfagas (O-SO) de hasta 70km. dificultando buena parte de las actividades al aire libre. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que estas condiciones climáticas se mantendrán durante buena parte de la jornada. El cielo estará mayormente despejado y la temperatura máxima fue estimada en 16 grados. Para mañana martes el clima volverá a ser algo «invernal» con mínimas de 2 grados y máxima de 13 grados.

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