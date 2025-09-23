23 de septiembre de 2025

UPCN Las Flores junto al Día de las Infancias

UPCNBA Las Flores celebrará con los más chicos el Día de las Infancias el próximo domingo 28 de septiembre a partir de las 15:30hs. hasta las 18hs. en el Centro Recreativo «Néstor Kirchner». El evento estará destinado a los hijos/as de los afiliados hasta los 12 años. La tarde los esperará para disfrutar de juegos, actividades físicas, sorteos y regalos, en un ambiente para disfrutar en familia. La propuesta busca brindar un espacio que nos encuentre juntos y reforzando, de esta manera, los vínculos y lazos comunitarios. En caso de lluvia se reprogramará con fecha a confirmar.

