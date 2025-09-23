Patín Artístico Las Flores: destacada actuación en Chivilcoy

El pasdado domingo 21 de septiembre una delegación de patinadores de nuestra escuela, acompañados por la profesora Luisina Gioiosa, familiares y amigos, se presentó en el Club Social y Deportivo Gimnasia Esgrima de lla mencionada localidad para participar de un Torneo Organizado por dicho club. Queremos felicitar a nuestros patinadores que siempre nos representan tan bien. Los resultados fueron los siguientes:

Ponce, Morena 1er. puesto

Corvino, Agustin 1er. puesto

Montes, Mateo 1er. puesto

Mendivil, Clara 1er. puesto

Toledo, Renata 2do. puesto

Curuchet, Delfina 2do. puesto

Garcia, Delfina 3er. puesto

Rodriguez, Mia 3er. puesto

Agradecemos a las familias por el acompañamiento y la confianza. Siempre en equipo es mejor.

About The Author