23 de septiembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Patín Artístico Las Flores: destacada actuación en Chivilcoy

1 minuto de lectura
2 horas atrás Fm Alpha
El pasdado domingo 21 de septiembre una delegación de patinadores de nuestra escuela, acompañados por la profesora Luisina Gioiosa, familiares y amigos, se presentó en el Club Social y Deportivo Gimnasia Esgrima  de lla mencionada localidad para participar de un Torneo Organizado por dicho club. Queremos felicitar a nuestros patinadores que siempre nos representan tan bien. Los resultados fueron los siguientes:
Ponce, Morena 1er. puesto
Corvino, Agustin 1er. puesto
Montes, Mateo 1er. puesto
Mendivil, Clara 1er. puesto
Toledo, Renata 2do. puesto
Curuchet, Delfina 2do. puesto
Garcia, Delfina 3er. puesto
Rodriguez, Mia 3er. puesto
Agradecemos a las familias por el acompañamiento y la confianza. Siempre en equipo es mejor.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

2 minutos de lectura

BM – martes 23 de septiembre

10 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

UPCN Las Flores junto al Día de las Infancias

42 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Cooperativa Eléctrica, Área Sepelios, brindará un espacio para acompañar el proceso de duelo

2 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

2 minutos de lectura

BM – martes 23 de septiembre

10 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

UPCN Las Flores junto al Día de las Infancias

42 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Patín Artístico Las Flores: destacada actuación en Chivilcoy

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Cooperativa Eléctrica, Área Sepelios, brindará un espacio para acompañar el proceso de duelo

2 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.