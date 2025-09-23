Patín Artístico Las Flores: destacada actuación en Chivilcoy

Patín Artístico Las Flores: destacada actuación en Chivilcoy1 minuto de lectura
El pasdado domingo 21 de septiembre una delegación de patinadores de nuestra escuela, acompañados por la profesora Luisina Gioiosa, familiares y amigos, se presentó en el Club Social y Deportivo Gimnasia Esgrima de lla mencionada localidad para participar de un Torneo Organizado por dicho club. Queremos felicitar a nuestros patinadores que siempre nos representan tan bien. Los resultados fueron los siguientes:
Ponce, Morena 1er. puesto
Corvino, Agustin 1er. puesto
Montes, Mateo 1er. puesto
Mendivil, Clara 1er. puesto
Toledo, Renata 2do. puesto
Curuchet, Delfina 2do. puesto
Garcia, Delfina 3er. puesto
Rodriguez, Mia 3er. puesto
Agradecemos a las familias por el acompañamiento y la confianza. Siempre en equipo es mejor.