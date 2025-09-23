BM – martes 23 de septiembre

PARTICIPACIÓN DE ALUMNAS Y TALLERISTAS DEL HOGAR AGRÍCOLA EN FERIA Y CAPACITACIONES En el marco de las acciones que se realizan para la incorporación de nuevas técnicas y conocimientos, el pasado domingo 21 alumnas y talleristas del Hogar Agrícola participaron de “ExpoHobby”.

El evento, que se lleva adelante en el Predio de la Rural de Buenos Aires, reúne a expositores, talleres prácticos, demostraciones en vivo, actividades interactivas y áreas temáticas. El objetivo de la participación fue sumar ideas, tendencias en materiales, y más recursos para los talleres que se brindan durante todo el año en el Hogar Agrícola, institución perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano.

4ª EDICIÓN DE LA POSTA AMERICANA EN EL NATATORIO MUNICIPAL “HUGO MAURO” La Secretaría de Deportes y Cultura informa que el sábado 27 de septiembre a partir de las 9 horas, en el Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”, se llevará a cabo la cuarta edición de la Posta Americana con la participación de nadadores de Olavarría, Saladillo y Las Flores. La prueba principal será de 4×50 metros (30 minutos) e incluye nivel Promocional, Guardavidas y Máster; siendo la misma modalidad para la carrera Mixta (dos de cada sexo); en tanto que en la división Promocional (4×25 m. x 30 minutos) es exclusiva para Principiantes y Aficionados; y también habrá competencia Kids (participativa) sobre la siguiente distancia y tiempo: 5 X 25 X 20 minutos. Debemos consignar que las categorías se establecieron de acuerdo a la subdivisión por sumatoria de edad: “A” (hasta 120 años), “B” (121 a 180 años) y “C” (181 a 240 años o más); y en Kids intervendrán niños y niñas de 8 a 13 años.

Cabe destacar que el Natatorio contará con Guardavidas durante toda la competencia y servicio de emergencias médicas a disposición.

DESTACADA PRESENTACIÓN DE PATÍN ARTÍSTICO LAS FLORES – ACADEMIA LUISINA GIOIOSA EN CHIVILCOY La Secretaría de Deportes y Cultura felicita a Patín Artístico Las Flores – Academia de Patinaje Artístico Luisina Gioiosa por el magnífico desempeño en el Torneo que se llevó a cabo el domingo 21 de septiembre en el Club Social y Deportivo Gimnasia Esgrima de Chivilcoy, organizado por la mencionada institución. Los alumnos de la profesora Luisina Gioiosa tuvieron un notable rendimiento, alcanzando las siguientes posiciones: 1°) Morena Ponce, Agustín Corvino, Mateo Montes y Clara Mendivil; 2°) Renata Toledo y Delfina Curutchet; y 3°) Delfina García y Mía Rodríguez.

About The Author