Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

(ver orden del día) Con un orden del día de 21 puntos se llevará a cabo este jueves desde las 19hs. y de manera formal la segunda sesión ordinaria del mes de septiembre. Entre lo más destacado el Bloque Adelante Juntos presentará un Proyecto de Comunicación sobre informe estado Laguna La Blanca y cambios medioambientales producidos en el sector. El mismo bloque político elevará un pedido sobre informe obras ejecutadas y planificadas en el predio Pirolo. Entre los Proyectos de Resolución, el Bloque Todos por Las Flores se referirá a la implementación cursos RCP y técnicas de Heimlich (locales gastronómicos). Por último, entre los Proyectos de Decreto el Bloque LLA pedirá que se declare de interés legislativo el «Método Canela» desarrollado por la patinadora florense María Sol Campos.

00.Sesion 25 de septiembre (1)

