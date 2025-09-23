23 de septiembre de 2025

Daniel Franco, luego de la Maratón de Buenos Aires: «Es una experiencia única»

Luego de correr la Maratón Internacional de Buenos Aires por primera vez, el corredor florense conversó con la 91.5 sobre sus sensaciones al participar por primera vez de la tradicional fiesta runner que tuvo lugar el pasado domingo. «La verdad que fue una experiencia única, muy dura y complicada pero por suerte se pudo llegar. Y haberla hecho por primera vez te deja muchísimas sensaciones», contó. Acerca de su preparación, Franco explicó que «para una carrera de este tipo se necesitan meses de entrenamiento. En mi caso la empecé a preparar entre seis y siete meses antes junto a la profe Majo Gallardo que me ideó el plan de carrera». Finalmente, agradeció a su familia, al club El Hollín, al tiempo que recordó al recordado profesor Luis Arano, su primer entrenador y al «gordo (su hermano) que me acompañó toda la carrera. Lo hice por él».

