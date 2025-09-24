Claudio Cosano no estará en el Las Flores Diseña 4

Lo adelantó la Pta. de la ONG “Mujeres Rurales” Andrea Izzo Capella esta mañana en “El Periodístico” que conduce Ernesto Varela. La titular, que hoy conocimos su costado dedicado al Tarot, tema que desarrollaremos más adelante, dio los motivos del porqué se posterga la llegada del gran diseñador de Mirta Legrand.

“El 10 y 11 de octubre será Las Flores Diseña 4 donde hay muchas candidatas y estamos muy felices por eso, pero nuestro objetivo era traer a Claudio Cosano engalanando la ciudad con un diseñador de alta costura, pero entre el valor del dólar y la venta que viene algo lenta decidimos posponer la llegada de Claudio Cosano, en vez de dos días, sólo haremos el evento el sábado 11 en el Teatro Español, el viernes 10 va a ser la selección de las postulantes con entrada gratuita y vamos a contar donde van hacer fotos y todo lo demás, pero el sábado 11 un gran evento, desfile de moda tradicionalista con diseñadores del Centro Textil de La Plata y Brandsen, va ser interesantísimo, con gran desfile de Las Flores diseña 4, va a estar José Rodrigúez con percusión, Agustina Romero cantando, la conducción de Jony Civale, se va a ser algo grande, una gran noche en el teatro…hay veces que uno arriesga y la cosa se complica porque los costos eran en dólares, pero hay una realidad, cuando empezamos a organizar esto, el 10 de octubre no era feriado pero luego lo decretaron asueto y eso nos repercute, hace que mucha gente se vaya. De mi parte es raro que vaya para atrás después de anunciar un evento, te cuento una experiencia, en el 2001 cuando estaba De la Rúa, estaba armando una pasarela, y vinieron y me dijeron que, si no les pagábamos un 50 % más, no se presentaban… así que es muy difícil todo, no soy de hacer tarot cuando proyecto un evento, para mí no hago, aunque para decidir sobre la llegada de Claudio Cosano leí cartas, tenía la disyuntiva que hacer y ahí si le preguntamos al tarot…” Decía Izzo Capella

