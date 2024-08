Vivian Perrone Pta. Asociación Madres del Dolor: “Sobre la nueva licencia sin vencimiento que anunció el gobierno”

Detrás de la lucha que lleva adelante Viviam hace mas de dos décadas, la referente nacional e internacional se refirió en “El periodístico” a la actitud del ministro de desregulación y transformación del estado Federico Sturzenegger donde habla sobre la licencia vitalicia de conducir… Antes hicimos un repaso sobre las campañas sobre el limite de velocidad en casco urbano y alcohol cero… “Hay varios municipios que se incorporaron en calles urbanas y se reduce muchísimo con sólo bajar esos 10km. La intención es que las ciudades sean más “vivibles”. Hay estadísticas de la OMS es que a esa velocidad se reducen notablemente los hechos viales. Hoy está en Senadores y ojalá se trate a nivel nacional. Decía Viviam. Sobre Alcohol cero, dijo: “Sabemos que se votó en la provincia, a nivel nacional, ahora la estamos luchando en la ciudad de Buenos Aires, de un lado de la Gral. Paz es una cosa y afuera otra es una locura. Todos los municipios deberían tener alcohol 0 y por supuesto en Capital Federal. La ciudad tiene controles, pero al tener 0,5 vigente hay gente que dice todavía puedo seguir tomando o no tomé tanto, pero la reacción no es la misma al momento de frenar, por ejemplo. No hablamos de ley seca pero si tomás alcohol tenés que pensar cómo vas a volver a tu casa. Me preguntan hasta cuánto puedo tomar y yo digo que si vas a conducir no tomés nada de alcohol”.

Ante lo anunciado por ministro de desregulación y transformación del estado Federico Sturzenegger sobre la licencia vitalicia de conducir, dijo: “Cuando escuchamos hablar de eso, cuando lo propusieron y uno ve gente que lo apoya, uno piensa qué poco valor se le da a la vida. Y en educación vial, mantenimiento de rutas no se está haciendo nada. No hay una legislación acorde a lo que necesitamos, y se habla de una licencia de conducir sin vencimiento. Hablan que en Gran Bretaña tienen ese sistema. Pero allá si tenés una falta te multan muy fuerte y acá apenas una contravención…. Si nos convocan daremos a conocer nuestra postura. Si ellos no nos quieren escuchar, que escuchen a la Agencia de Seguridad Vial, a profesionales, etc. Pero es una decisión que tomaron entre 2 o 3 personas…Es lamentable…” Está bueno que en el jardín y primario nos enseñen con semáforo, etc. pero luego hay que enseñar el respeto a la vida, qué significa la velocidad, cuándo se cansa el cuerpo. No queremos molestar porque estamos aburridos. Vemos cómo en otros países se bajó y fue sólo con respetar la ley vial y tener más controles. Cuando me dicen uno tiene la libertad de conducir como quiera, yo digo sí, vos solo en el medio del campo, pero en otro ámbito si yo estoy al lado tenés que respetar. En una ciudad, con sendas peatonales, semáforos, hay que respetar límites…No es lo mismo tener 70 años que tener 30. Uno no oye de la misma manera, las reacciones cuando se mira a los costados es diferente. Tendría que existir un límite. Hay muchas maneras de viajar en lugar de conducir un auto. La Agencia estuvo trabajando bastante bien, este año se tardó mucho en nombrar un director ejecutivo recién en marzo, a la Dra. Daniela Ortiz estuvo dos meses cuando la nombró cuando estuvo Posse, luego la sacaron por cuestiones políticas porque Posse se va, y a mí no me importa quien la nombre, lo que me importa que hagan las cosas bien. Buscan hacer las cosas fáciles, Igual que los municipios que venden licencias de conducir, ¿cuáles son los municipios que no toman bien los exámenes?, y eso es lo que hay que corregir, hay gente que hace cambios de domicilio para obtener la licencia de conducir; en la localidad de San Martín, yo los denuncié y quiero que se investigue, el que está en el tema puede entrar al sistema y puede averiguar por qué se realiza esa maniobra sospechosa…La Agencia tiene un nuevo director que es el Dr. Pedro Scarpinelli y le estamos dando su tiempo para que se acomode…” Sabemos que en la ciudad son estrictos para conducir, En el resto del mundo quieren menos autos y que se use más la bici. Para eso tiene que haber buenos medios de transporte”. Afirmaba.

Audio de la entrevista a Viviam Perrone

