¿Vuelve la colimba?: el gobierno anunció el regreso del “Servicio Cívico en Valores”

Ya en sus tiempos de ministra de seguridad del ex presidente Mauricio Macri, Patricia Bullrich instauró un «Servicio Cívico en Valores», o sea un cierto regreso del servicio militar o «nueva colimba» para que la hicieran jóvenes sin estudio o trabajo. Hoy, ya sin filtros para la acción, la ministra anunció que retomará su viejo sueño junto con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en once ciudades. «Vamos a sacar a los jóvenes de las calles y alejarlos del delito y la droga. A todos los jóvenes de 18 a 24 años que no trabajan ni estudian, los vamos a convocar para brindarles formación en disciplina, respeto y valores», publicó Bullrich en sus redes, donde se la ve firmando un convenio con el ministerio de Pettovello. «De la mano de la Gendarmería Nacional y en colaboración con el Ministerio de Capital Humano, recibirán herramientas y capacitación educativa y laboral. Una alternativa concreta para que puedan retomar sus estudios, acceder a un trabajo y construir un futuro con orden y oportunidades reales», agregó.

Fuente: Página 12

