Alberto Gelené: «Se están haciendo muchas obras alrededor de la ciudad»

El intendente Alberto Gelené detalló las obras que se están llevando a cabo alrededor de la ciudad con el fin de mejorar la misma. En la mañana de FM Alpha también recordó las medidas que hay que tener en cuenta para que nuestra ciudad siga como hasta el momento: con cero casos de coronavirus.

En calle Alem, detrás del Barrio Los Manzanares se sacaron arboles que impedían el tránsito, dejando libre sólo una senda y sin vereda. Sobre este trabajo, indicó “había una situación preocupante porque casi no había calles. Ha llevado mucho trabajo retirar los arboles pero finalmente podemos tener Alem totalmente libre desde Av. Del Oeste hasta Pellegrini”. “Hay mucha tarea en toda la ciudad. Estamos trabajando para mejorar el barrio con distintas obras como cloacas, redes de gas, calles y a futuro, cordon cuneta y demás mejoras”, describió el intendente.

En cuanto a otra importante obra, contó cómo se está desarrollando el nuevo boulevar de General Paz, entre Moreno y Alem. “En la esquina de Moreno y General Paz el pavimento estaba muy roto. Era peligroso al doblar la esquina. También había pérdidas importantes de agua. Se decidió hacer ese boulevar pequeño para mejorar el transito y arreglar el pavimento. El boulevar continuara en Gral. Paz hasta Avellaneda. Por ahora es sólo este tramo”.

También manifestó que en este tiempo se agregaron cámaras de vigilancia y se recuperaron otras. “Incluso se ha equipado el Centro de Monitoreo”, remarcó.

Aunque la entrevista fue principalmente sobre las obras que se están desarrollando en Las Flores, no se puede evitar el tema de la pandemia. Recordando que hasta el momento no existen casos positivos de covid-19, Alberto expresó “Esto puede cambiar en cualquier momento. Ahora estamos así producto de un conjunto de cosas. En particular de quienes viajan a zonas de riesgo, que se han cuidado para no traer el virus a la ciudad. También las medidas que se tomaron de forma temprana para concientizar a la comunidad; más todo lo que son las medidas preventivas que tanto han respetado. El aislamiento, distanciamiento y el uso de los tapabocas. Son acciones que han llevado mucho trabajo pero que tenemos que cuidarlas más que nunca porque estamos rodeados. Tratemos de mantener esto y cuidarnos. No pensemos que esto está resuelto, tenemos que cuidarnos mucho”; concluyó el intendente.