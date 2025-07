BM – lunes 14 de julio

JUEGOS BONAERENSES 2025: CLASIFICADOS A LA ETAPA REGIONAL EN DISCIPLINAS CULTURALES Durante el jueves y el viernes se realizaron las jornadas restantes de la Etapa Local de Juegos Bonaerenses 2025 correspondiente a disciplinas culturales. El jueves en el Teatro Español se llevó adelante la etapa clasificatoria de Danzas folclóricas, danza tango y malambo.

Los resultados en esta jornada fueron:

Danza Tango Adultos Mayores: 1° María Isabel De Meo y Jorge Marcote.

Danzas Folclóricas PCD: 1° pareja integrada por Yamila Coda y Tomás Rodríguez.

Danzas Folclóricas Sub 15: 1° Florentina Davant y Juan Urnissa, 2° Lea Garay y Francesco Redolatti.

Danzas Folclóricas Sub 18: 1° Ariadna Pedernera y Tomás Davant y 2° Iara Llamas y Bautista Bassi.

Danzas Folclóricas Adultos Mayores: 1° Alejandra Coda y José Orlando, 2° Celia Porcella y Carlos Lerra.

Malambo Sub 15: 1° Naiara Fredes, 2° Delfina Bassi y 3° Martina Mogni.

Malambo Sub 18: 1° Bautista Bassi y 2° Nahuel Porcella.

En tanto en la mañana del viernes en la sala “Hugo Mario Ianivelli” de la Dirección de Cultura tuvo lugar la competencia de solista vocal y rock:

Música Rock Juveniles: 1° grupo “Inconvenientes” integrado por Domiku Silva, Justina Caputo, Sofìa Gargoloff y Milagros Couzelo; 2° “Complicados” agrupación conformada por Eliseo López Pena, Juan Andrés Cartasso, Franco Aranda y Alfonso Mosquera.

Solista Vocal PCD: 1° Agustín Medrano.

Solista Vocal Adultos Mayores: 1° Mario Cabrera.

Solista Vocal Sub 15: 1° Renata Llull Mengarelli, 2° Isabella Pardo.

Solista Vocal Sub 18: 1° Caetana Verteramo Echalecu, 2° Milagros Sempe.

Los ganadores de todas las disciplinas ya se preparan para competir en la Etapa Regional que se disputará el 29 de agosto en la ciudad de Bolívar.

COLOCACIÓN DE REDUCTOR VIAL EN AVDA. SARMIENTO Desde el Área de Infraestructura Vial, perteneciente a la Secretaria de Gobierno y Relaciones Institucionales, se informa que se realiza la colocación de reductor de velocidad Modalidad “Despertador Vial” en Av. Sarmiento entre Alcorta y Pasteur. Estas tareas se llevan adelante en cumplimento con los expedientes tratados en el Honorable Concejo Deliberante, los cuales incluyen la instalación de otros reductores en distintos puntos estratégicos de la ciudad. En este marco, los avances se concretan junto a trabajos de análisis de caudal vehicular y las altas velocidades que se conducen por la zona que comprende la Avd. Sarmiento hasta la intersección con Avd. Independencia. Desde el área se agradece a la comunidad y se solicita a los conductores circular con precaución en el sector donde se colocan los reductores.

