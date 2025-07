Un festejo que dio valor al sentido de la vida

La Liga de Futbol de Las Flores cumplió 90 años y lo celebró con un masivo encuentro de camaradería donde quedó reflejado que determinados momentos suelen ser inolvidables. Historia y presente entremezclados con la presencia de grandes protagonistas que se sumaron a compartir una fiesta llena de emociones y reconocimientos.

(Por Flavio Iacomini)

No estuvieron todos pero si fueron muchos los que los representaron. En la noche del viernes 11 de julio en la sede del Complejo Municipal «Presidente Néstor Kirchner» de la calle Islas Malvinas, el salón lució repleto, colmado, no cabía un solo lugar.

Estuvieron aquellos que pudieron, los que se enteraron, otros fueron invitados como referentes y estos últimos fueron los estandartes de otros tantos que formaron parte del pasado de construcción del futbol florense a lo largo de su historia.

Razón por lo que hubo mucha emoción, alegría, lágrimas y momentos de felicidad por el encuentro con viejos conocidos, compañeros de vestuario, rivales de camiseta diferente, dirigentes, entrenadores.

El futbol oficial de Las Flores, con la potencia de su pasado, dijo presente en una noche que será recordada y que servirá también para reconocer el valor de una disciplina deportiva que sigue siendo extremadamente importante en la vida social comunitaria de una ciudad que también la necesita para que se siga desarrollando.

El presidente de la Liga de Fútbol de Las Flores Hugo Daniel Nuñez, acompañado por el vicepresidente Francisco Palacios, por el secretario rentado Gastón Rodríguez, estuvieron acompañados por Marcelo “Chino” Abraham, Pablo García Romero y por Néstor Edgardo Risso, un equipo de trabajo que contribuyó a la realización del evento que contó con el buen servicio de catering de Marcelo Luján.

El “Araña” Risso, trabajó de manera impecable en la conducción en la que también participó en la parte final Andrés Espíndola que siempre se destaca por su cobertura en el Futbol Femenino con su página digital “Pelota de Trapo”.

En orden cronológico, los locutores mencionaron a todos los equipos campeones a lo largo de la historia desde la fundación de la entidad madre del fútbol florense. Además, hicieron lugar también para recordar a varios nombres de los integrantes de aquellos equipos que contribuyeron a generar lo que es hoy el presente de nuestra Liga Oficial de Las Flores, entidad que desde 1984 tiene su sede propia en la esquina Oeste de calle Cisneros y Sarmiento.

Varios también fueron reconocidos con diplomas, por haberse destacado y por haber formado parte de esos grupos futbolísticos que serán recordados por siempre en cada una de las instituciones en la que defendieron sus camisetas.

El club Atlético Las Flores fue el primer campeón local de la Liga de Futbol, logro conseguido tras haberle ganado 3 a 2 la final a Deportivo de General Belgrano.

El rojinegro repitió los títulos en 1936 y 1937 hasta que apareció Juventud Deportiva en 1938, para “Los Loros” romper con la hegemonía inicial de Atlético Las Flores.

En cada relato y en todo momento, la emoción, el recuerdo y el presente se dieron la mano en una fiesta donde quedó exhibido también el orgullo por la pertenencia, la calidez, el compañerismo y la amistad lograda a través del futbol.

El presidente del Concejo Deliberante Fabián Blasntein, que recordó su paso como futbolista y entrenador, en un pasaje de la celebración se dirigió a los presentes. En su mesa estuvo acompañado por el intendente Alberto Gelené, por el Secretario de Deportes y Cultura Fernando Muñiz y demás dirigentes, como por ejemplo Pablo Eduardo Iparraguirre, quien fuera presidente de la Liga de Futbol y actualmente integra el tribunal de disciplina de AFA.

En el tramo final del encuentro conmemorativo, luego del gran trabajo realizado por el equipo de investigación que conformó Gastón Rodríguez, Pablo García Romero, Hugo Nuñez y Marcelo Abraham, representantes de todos los clubes que fueron campeones a lo largo del historial de la Liga de Futbol de Las Flores, recibieron una placa donde consta la cantidad de títulos logrados por cada uno de ellos.

Los abrazos, la emoción, el reencuentro y el agradecimiento por todo lo allí vivido en esa noche inolvidable, abre un camino esperanzador para lo que vendrá.

Ese pasado forjado, le ha dado continuidad a esta presente y además, como cuestión tan valiosa, el festejo de los 90 años de la Liga de Futbol de Las Flores fue una clara demostración del buen sentido de la vida. Una marca imborrable para las generaciones venideras de que todo lo hecho y lo vivido en vano no ha sido.

About The Author