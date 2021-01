Compulsa política por la Cooperadora del Hospital ?

Ong codiciadas, tal vez con un aura de reconocimiento especial, tanto la Cooperadora del Hospital como la Asociación Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad. Esto significa que a cualquier político le atrae tener su gente en estas instituciones.

Desde hace un mes aproximadamente diversos nombres entraron en danza para ocupar los cargos superiores de esta institución que respalda para todo lo que no le alcanza a nuestro hospital. Según fuentes confiables, en un acto de apertura y observando la gran interrelación que tiene municipio – hospital, mas en épocas de Covid, la cooperadora informa al oficialismo de la renovación de los miembros, y que si quieren participar lo podían hacer, por tal motivo, parte una lista de los nombres del sector galenista, pero la mayoría no rendían las condiciones de lo que manifiesta el estatuto -que es el de ser socio de la institución-. Según trascendió, hasta se habría indicado lugares estratégicos en la cooperadora. Ante esta realidad, desde los miembros de cooperadora, al no aceptar estas indicaciones, desde el oficialismo deciden bajar la participación y por lo tanto, la cooperadora se renovaría con nombres ya conocidos, y con la imagen a la cabeza de Cosme Damián Pellejero.

