El drama de «Thathy» Carballo, reconocido motomandado: «Por mi salud no puedo salir»

En medio del aislamiento sanitario y la imposibilidad de varios comercios del rubro gastronómico (pizzerías, heladerías, etc.) de funcionar como lo venían haciendo, muchos se volcaron al servicio de delivery o «motomandados» para hacer llegar sus pedidos. Uno de los más conocidos es Fabián Carballo, «Thathy», quien en redes sociales contó la imposibilidad de continuar con la actividad dado que padece diabetes. Ante esa condición y al estar incluido en el grupo de riesgo, decidió recluirse en su hogar y no volver a salir con su moto. «La verdad se hace muy difícil. Ni bien se decretó la cuarentena me quedé en casa sin poder seguir haciendo los mandados», afirmó Carballo a FM Alpha. «Sé que muchos preguntaban por mí e inclusive me llamaban para que haga los viajes pero no puedo, lamentablemente. Es un virus muy peligroso y muy contagioso. Me tengo que cuidar sí o sí. Sólo les pido a los chicos que andan en la moto que también se cuiden y que se laven mucho las manos con gel o agua y jabón porque la plata tiene muchas bacterias», dijo luego. «Thathy» también tiene un costado solidario, visitando barrios humildes y regalando caramelos a los chicos. «A ellos les pido también disculpas que no podemos vernos para jugar y divertirnos. Ya llegará ese día».