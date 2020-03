Fútbol oficial: Nueva afiliación en Las Flores

La Asociación Civil El Potrero se incorporó como un nuevo club en la entidad madre del fútbol de nuestra ciudad. En esta etapa inicial, participará con cinco categorías en los campeonatos que organice la Liga de Fútbol. Por este año no presentará primera división.

Por Flavio Iacomini

Había sido un anuncio del año pasado la conformación de una comisión directiva que instalaba la idea de fundación de un nuevo club vinculado al fútbol de nuestra ciudad.

En poco tiempo, esa gestión se hizo realidad y desde el lunes pasado, se oficializó que la Asociación Civil El Potrero cumplimentó las requisitorias legales vigentes y por esto se transformó en un nuevo club afiliado a la Liga de Fútbol de nuestra ciudad.

La entidad que preside Luis Abraham, jugará en los campeonatos oficiales con cinco de las seis categorías que tendrán sus respectivos torneos en la temporada 2020.

A excepción de primera división, donde por este año no presentará equipo, después jugará con Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Reserva. De esta manera, El Potrero se suma a El Taladro, Ferrocarril Roca, Juventud Deportiva, El Hollín, Juventud Unida, Barrio Traut y Atlético Las Flores, las otras siete instituciones que si participarán en los torneos locales con todas las divisionales.

El libro de pases y nuevos fichajes continuará abierto en la sede de la Liga de fútbol, ubicada en Sarmiento y Cisneros. Los nuevos jugadores de El Potrero, tendrán la posibilidad de incorporarse al nuevo club hasta un par de días antes de la fecha de inicio de los campeonatos que habían sido programados para el 28 y 29 de Marzo.