Gastón Manes: «La interna de la Pcia. la tenemos que definir entre bonaerenses»

EN LA IMAGEN: Sebastian Lizarraga- Gastón Manes-Valeria Vitale – Valentín Gennuso.

En recorrida por la Pcia de Bs. As. hoy al mediodía, llegó por la lista «adelante Buenos Aires» Gastón Manes, hermano del neurocirujano Facundo Manes, ambos oriundos de Salto. El dirigente que se no se describió como político, llegó a nuestra ciudad con motivo de apoyar la lista en las internas que tiene la UCR el 21 de Marzo y que lleva como dirigentes a Maxi Abad y Erica Revilla, en la apertura y luego de la presentación de Valentin Gennuso y Sebastian Lizarraga (que va por la presidencia de la institución centenaria), Gastón, expresó: Feliz de estar en Las Flores, tengo muchos amigos acá.. Venimos de recorrer 14 distrito .. hay mucha movilización, hay varios medio de comunicación y significa que va a escuchar gente que no es radical…. es muy importante por ser el partido mas antiguo del mundo, en este momento en el radicalismo, a diferencia del 2015 cuando se conformó juntos por el cambio que solo tenía 8 intendentes en la Pcia. y ahora tiene 32.. y en esperamos que en el 2023 tengamos muchos mas, acá esperemos que tengamos un intendente que sea radical, no tengo dudas que va a ser así, …llegar a este comité y ver tantos jóvenes y mujeres, no por cupo, por voluntad propia es importante, la política argentina la está mirando, la provincia también, .. Acá se define un tipo de UCR, el de la gente que se fue, tampoco hay que demonizar a quienes se fueron, muchos que se fueron pueden volver, pero no es lo mismo irse y desde afuera tirar piedras, y lo que ha pasado con quien encabeza la lista de la oposición el intendente de San Isidro, que ha pasado por 4 o 5 espacios distintos, siempre ha enfrentado al radicalismo, y ahora dada la fortaleza que ha adquirido la UCR gracias a la gestión de la mano de Daniél Salvador silenciosamente, es el hacedor de dirigentes que en las malas han trabajado duro, ahora que el partido esta fortalecido,vuelven con la intención de apropiarse del partido para intereses personales, vengo de la actividad privada, me he decidido porque la Pcia. de Bs. As. sea administrada por bonaerenses, y tiene que tener una alternancia en el poder..y ademas tiene que tener presencia mayor del interior, nosotros estamos siempre postergados desde el interior, siempre la Pcia. estaba manejada por gente de Buenos Aires.. ahora tenemos un desafió porque la mayor bandera de la oposición es mostrar un dirigente de la capital como Martín Loustau…» sobre la seducción al partido de Margarita Stolbizer, dijo: «es una dirigente de primer nivel, muy comprometida con el país, ella pretende que Juntos por el Cambio se amplié con unidad mas parecidas a Margarita, el criterio es que ahora se pretende que la UCR, lidere a Juntos por el Cambio. Sabemos que en el 2015 el pro ganó, pero el equilibrio de fuerzas políticas dentro de la coalición han cambiado rotundamente, el claro ejemplo es el partido de Las Flores con mucha militancia, voy a trabajar duro porque queremos que en el 2023 Juntos por el Cambio tenga un intendente radical. Así que les digo a los afiliados que va a ser una jornada histórica, tenemos 650.000 afiliados en la Pcia. pero queremos que los afiliados de Las Flores tenga voz y voto…»

CONFERENCIA DE PRENSA DE GASTON MANES

