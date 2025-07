Nora Biaggio y Eduardo Martínez visitaron Las Flores por el millón de firmas

La izquierdista Fulvia Condorí llamó a conferencia de prensa para el sábado por la mañana en la esquina del Banco de La Provincia de Bs. As. Con una escenografía de reclamo principalmente al ejecutivo y legislativo nacional, llegaron los dirigentes del plenario de trabajadores jubilados, Nora Biaggio y Eduardo Martínez.

Fulvia: “Es una campaña nacional con cinco puntos fundamentales. Está la recomposición de los ingresos al costo de la canasta de adulto mayor, decimos no a la represión, no a la reforma anti jubilatoria. Son puntos muy importantes y significativos. Acá en Las Flores venimos tratando de que la comunidad se informe, pero también que nos organicemos…”. Decía Fulvia a modo de presentación.

Eduardo: “En lo personal trabajé en bancos privados hasta mi jubilación. Hoy la situación de los jubilados es un problema general con una mínima que araña los 300 mil pesos. La Cámara de Diputados votó un ajuste miserable del 7,2% aumentando el bono de 70 a 110 mil pesos. Para una persona en edad laboral es poca plata, en cambio para un jubilado es plata. Por eso queremos que la Cámara de Senadores refrende esta votación en lo inmediato. Ya sabemos que Milei dijo que cada cosa que vaya a los jubilados lo va a vetar. La actitud del gobierno es inhumana convirtiendo a los jubilados en lo que nosotros llamamos un genocidio social. Necesitamos que todo el mundo apoye y sume su firma. Ojalá acá en Las Flores participen los Centros de Jubilados porque como dijo Maradona una vez “el que no defiende a los jubilados es un cagón”. Juntar un millón de firmas no es fácil, pero pensamos que de acá a fines de agosto se podría lograr. Justo en esa fecha puede coincidir con el veto de Milei. Este problema se puede resolver con la movilización callejera que esta vez sí fuerce a los senadores a refrendar la ley. Pensamos que la campaña puede llegar a su objetivo”.

Nora: “Hemos logrado armar un movimiento nacional que todos los miércoles se manifiesta. Nos van llegando noticias que los jubilados y pensionados se juntan en las localidades más diversas de nuestro país lo cual muestra que dimos en el clavo con ganar las calles y denunciar la política del gobierno. Los jubilados somos hoy una fuente de saqueo por parte del gobierno que se manda la parte a nivel internacional anunciando en foros que producto del ajuste a jubilados tiene un superávit le ha generado a Milei una situación de ruptura con sectores que lo habían votado. Desde su asunción enfrentamos los recortes señalando que la motosierra no era contra la casta sino contra los trabajadores entre los cuales en primer lugar están los jubilados y en segundo lugar los desocupados. Los Centros de Jubilados –históricamente organizaciones vinculadas a los gobiernos de turno- tienen una legalidad, algunos tienen hasta edificio propio. Sus dirigentes suelen están vinculados al poder político. Incluso muchos están vinculados a PAMI. Cuando se repartían los bolsones de alimentos éstos no llegaban a todos los jubilados que cobraban la mínima, sino lo recibían a través de los Centros de Jubilados generando cierto clientelismo político. Hoy nos une el programa del aumento de emergencia, el programa de la movilidad vinculada a la inflación real y con esto digo que la cifra inflación por la cual nos aumentos no son reales. Te presentan un IPC de 1,8 por ciento que no se refleja en el bolsillo. Lo que no podíamos comprar en enero por la hiperinflación ahora tampoco lo podemos comprar. No es que como hay menor índice de inflación el trabajador o jubilado puede comprar y la verdad es que no porque los precios siguen lejos de nuestro bolsillo. La situación es desesperante”. Remarcaba Biaggio.

AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLETA

