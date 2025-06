Gelené en El Periodistico sobre la Cooperativa: “La Cooperativa es de todos, nunca pensé en privatizarla…”

n la mañana de ayer viernes, conversamos con el intendente Alberto Gelené. En la mega entrevista de 55 minutos, se tocaron diversos temas, desde la asistencia a la audiencia publica en San Miguel del Monte por la autovía 3, el transito del 5to mandato y los cambios, las obras públicas, el radical cambio de actitud de la cooperativa de electricidad, el armado de listas para las próximas elecciones, y su deseo de participar a nivel legislativo, tanto provincial como nacional.

“Acabo de llegar de la ex playa de camiones que estaba ubicada sobre Pte. Perón y Larralde, eso lo alquilaba el municipio, fue relocalizada a principio de este año a la vera de la Ruta 3… Había material importante para recuperar en cuanto al costo que tiene para poder abrir las calles, rellenar y urbanizar toda esa zona y nos sirve también para recuperar los caminos rurales luego de la última inundación…Ese lugar queda todavía como un sector que funciona como depósito judicial de vehículos y camiones. Estamos esperando la llegada de un compactador para deshacerse de todo ese rezago y a su vez estamos trasladando acoplados, camiones, etc. que tienen como destino el nuevo sector. En definitiva sería urbanizar toda esa zona desarrollando esa infraestructura con los servicios correspondientes (aguas, electricidad, gas, cloacas, etc.). Esa zona este va a adquirir una morfología y aspecto urbano distinto junto a las 72 viviendas que se construyeron cerca de ese lugar, ya se ven los volúmenes de esos edificios. También el Centro de Salud que ya está construido y las calles pavimentadas sobre Pasteur entre Los Reseros y Av. 17 de octubre, ni hablar de la Avda. Independencia con su pavimentación que impactó tan fuertemente…Hay obras muy importantes para continuar como aquellas que se lograron hace 20 años como fue la pavimentación alrededor del Hospital que los jóvenes no saben que estaba sobre calles de tierra. Nos faltaba completar el ensanchamiento de Abel Guaresti entre Ceretti y Avda. Alvear para hacer más seguro el aspecto vial, desarrollo urbano y de seguridad para los vecinos”.

Sobre la audiencia pública por la Autovía 3 dijo: “La audiencia pública en Monte fue importante. Traté de expresar las inquietudes de los florenses sobre ruta 3 y todo lo que nos afecta tanto positiva como negativamente. Había una obligación de estar ahí para comentar nuestra preocupación. La concesión no es más que reemplazar las responsabilidades que hasta hoy tenía Corredores Viales que es una empresa del estado nacional que prestaba servicios para Vialidad para mantener las rutas con los peajes que todavía se siguen cobrando y que fracasaron porque el estado de la ruta es paupérrimo. No se hace ni lo mínimo e indispensable… Con la futura licitación al sector privado se necesita primero poner en condiciones la ruta y también la terminación de la travesía urbana, la iluminación sobre la ciudad, la terminación del tramo entre 190 y 193km, la curva del Despunte que hemos pedido que se corrija, el considerar a bomberos, policías y Hospital como prestadores de servicios…La ruta 3 demanda servicios de todo tipo y eso no estaba considerado tampoco. Cuenta aparte es la autovía que se sigue ejecutando en el tramo Monte-Gorchs. Esta obra sigue y hace falta y lo que no se ha cumplido, lo charlamos con los vecinos de Azul es la continuidad de la autovía que venimos padeciendo desde el 2010 cuando lo pedí específicamente y ya debería estar llegando a Azul y sin embargo seguimos padeciendola. La secuencia de Gorchs a Las Flores ya debería estar ejecutada, pero se cortó todo en pos de un equilibrio económico.” Por el tramo Monte- Gorchs, manifestó: “Esa obra tiene financiamiento internacional y eso el gobierno tiene que cumplirlo. Hay que cumplir el crédito y hacer la obra. Eso se va a terminar porque el crédito es en dólares, y el país necesita dólares, pero de ahí para adelante no sabemos nada…” Sobre la travesía: “La Travesía Urbanas con sus rotondas están hechas. Les resta iluminación y algunos detalles, pero me quedo tranquilo porque es una obra que pedí hace mucho tiempo. Hoy la travesía embellece y fortalece la ruta, el pase por la ciudad. Por otro lado las rotondas y el distribuidor que no está previsto terminarlo en el proceso de concesión y pedimos que sí se haga. Desde vialidad me prometieron que la semana próxima.”.

Por el caso del cruce al Río Salado y cambio de circulación en el puente, expresó: “Se modifican las curvas y falta otro puente según me informaron. Las curvas pronunciadas se modifican con el radio de curvatura para adaptarse en la rectificación de la ruta”.

Tema, coparticipación: “A pesar de las circunstancias seguimos en la gestión pese a que estamos asfixiados económicamente porque la coparticipación ha disminuido. Estamos haciendo cosas continuamente con recursos propios y es algo que otros municipios les cuesta o no pueden hacer. Hay obras que hacemos con nuestro propio personal y equipamiento. Y hay nuevas propuestas como fue ayer la presentación de nuevas carreras como la Diplomatura en Folklore destinada a aquellos jóvenes que buscan tener un estudio universitario en la ciudad aparte de los que ya tienen. También la presencia del equipo de Promoción y Protección de Derechos de Niños y Adolescentes en un evento que se desarrolló ayer más una importante jornada con Adultos Mayores en el municipio y todo lo que tiene que ver con salud y también el desarrollo productivo…Ayer visité la nueva fábrica de piletas que es espectacular y pienso que ya llegará el momento para que la firma pueda mostrarlo a toda la comunidad. Hay cuestiones que tienen que ver con la gestión de infraestructura y estoy hablando al trazado del nuevo diseño de la zona céntrica que también hacemos con nuestro personal…” Para el sector que pasa un momento de indigencia, dijo: “Estamos atendiendo la asistencia alimentaria que es necesaria. Hoy muchas familias están afectadas por la baja del poder adquisitivo y la pérdida de trabajo. De modo que el municipio sigue acompañando y lo hacemos con acciones en este momento crítico… Y también en lo deportivo como lo es el hockey y su nueva cancha profesional que todo ese lugar antes era un bosque de eucalipto. Lo que digo es que hay cosas que son para contar. Tenemos que mantenernos activos porque hay una demanda grande y es fundamental sostener un equilibrio…estamos acompañando a familias, chicos y adultos mayores en el marco de una inundación que sufrimos hace unas semanas como apunté anteriormente…” Sobre aguinaldo a municipales, manifestó: “Vamos a tratar de llegar al pago del aguinaldo. Estamos al límite y sin dejar gente en la calle”.

Parque Industrial y el fomento: “Hoy en día al SIP todo el mundo lo mira. No es fácil traer industrias nuevas. Hay fábricas que están y otras que vendrán. El Parque Industrial tiene infraestructura y eso es muy bueno…Hoy hay un gobierno que ajusta un dólar bajo que no permite exportar. Las pymes son importadoras. Estamos perdiendo algo que teníamos que era la industria. Y la industria se está destruyendo en pos de un proceso retrógado que es volver al 1800. Tendremos una inflación baja pero el país se va a dividir en ricos y personas sometidas que es algo que hoy pasa en otros países producto de la destrucción de la clase media…”

Obras inconclusas y finalizadas: “La obra de la Escuela 13 de Pardo va muy bien. Mañana la visitaré. Está muy avanzada y es una obra que hubo que retomar producto de la inflación. La empresa que es de Saladillo que ganó la licitación está trabajando muy bien, en la Escuela Técnica que se ha terminado la impermeabilización del techo completo, se reparó los cielorrasos, se solucionó el tema de las filtraciones y quedó muy bien. Se cerró también el futuro campo de deportes. Es aquel predio donde visitó la Planta Hormigonera (sobre Cisneros) …La ex Escuela Laboral estaba en la segunda etapa, pero se paró por los cálculos del presupuesto. Cuando se licite con la llegada de fondos provinciales se retomará. Hay escuelas de la Dirección de Escuelas Provincias que también esperan retomar obras y que hoy no pueden hacerlo por la escasez de fondos. Toda la plata está destinada al superávit fiscal que asfixian a las provincias, al municipio y a la gente…El Barrio Alfonsín lo que es la segunda etapa estaría terminada estimo que en dos meses. Se están terminando las obras que son 38 casas y 12 fueron entregadas. Se va a terminar con fondos de la provincia. También se abrió la calle Carlos Gardel que derivará en calles internas y va a ser una linda inserción del barrio…”. Tema Cooperativa de electricidad ante el carrusel de anuncios realizado por el nuevo Pte. Contador Mario Elgue: “Veo en Mario Elgue una persona que tiene una gran formación profesional. La verdad que está con ganas de trabajar en pos de la Cooperativa. Nos apoyamos mutuamente al igual que con el Sindicato que es el motor de la Cooperativa. Me parece bárbaro los proyectos y las acciones que se han planteado hace poco… La Cooperativa tiene que fabricar las columnas que construye al igual que la fábrica de ataúdes. El cementerio es un trabajo conjunto, armar un cementerio parque, esas son cosas que charlamos con él y lo hemos hecho con todas las conducciones que estuvieron antes, yo veo en Mario una capacidad ejecutiva importante necesaria, el consejo de administración tiene que ser ejecutivo y no sólo administrativo, nosotros lo acompañamos y nos acompañamos. Siempre doy como un ejemplo de trabajo conjunto la obra de la doble terna que fortaleció la iluminación del parque industrial red eléctrica de la ciudad, esa obra la hicimos en conjunto con fondos nacionales…” Ante el diferencial del consumo en kilowatt por el alumbrado público y la recaudación que es más superior, dijo: “En verano… en invierno que los días son más largo no, es un balance, La recaudación se equilibra según los meses del años, en invierno se gasta más y se compensa con la recaudación de verano, el contador García Romero estaba trabajando junto a nuestro equipo de economía y concejales, en una metodología de la distribución del alumbrado público para que sea más liviano para las familias, es un proyecto muy interesante para ser más equitativa la distribución para todos…es como el pavimento, son obras que se ven…”

Sobre el edificio en Puerto Madero donde la Cooperativa tiene o tenía acciones que aportó para el funcionamiento de Cammesa en los 90, el intendente se mostró inocente, respondiendo jocosamente que la cooperativa podría pagar con él, con un pedacito de ese edificio…”

Licencia para la distribución de la energía en el partido de Las Flores que le otorga el municipio: “Ya está vencida creo la concesión, tenemos que estar renovándola ahora…” Ante la consulta si se le cruzó privatizarla, ante las ideas de algunos sectores que la energía sería más barata, dijo contundente: No, no, la cooperativa es de todos, nunca pensé en privatizarla. Tenemos que tener buena participación y si hay alguien con esa inquietud, que presenten el proyecto, en todo caso el municipio concesiona el servicio y tiene que haber una buena gestión. Todos somos asociados y tenemos que participar por un mejor desarrollo. Hay cuestiones como la empresa de telecomunicaciones que fue un proyecto muy bueno y está generando ingresos importantes”.

Sobre el año electivo y el armado de listas, dijo: “No estamos aun pensando en las elecciones. Hoy nos abruma el trabajo. Pienso que hay compañeros y compañeras con ganas de participar pero no está definido en qué formato iremos. En lo personal estoy integrado al Frente Renovador de Sergio Massa con otros intendentes. En lo local estamos con el Frente Todos por Las Flores con una llegada importante con el gobernador. La coyuntura es importante para tener representatividad a nivel provincial o nacional que sirva a Las Flores… En 2015 creí que podía aportar desde la legislatura, pero no se dio por circunstancias políticas. Siempre la prioridad es trabajar por Las Flores desde antes de ser intendente. Soy fanático de lo local y el espacio es abierto para todos”. Remarcaba

