Murió Gabriel Ruiz Díaz, bajista de Catupechu Machu

Este sábado murió Gabriel Ruiz Díaz, bajista y cofundador de Catupecu Machu, a los 45 años. La noticia fue confirmada por su hermano, Fernando, vocalista de la banda, a través de un mensaje de Instagram. El bajista, oriundo del barrio porteño de Villa Luro, fundó en 1994 Catupecu Machu, junto a su hermano Fernando. En pleno éxito de la banda, el 31 de marzo de 2006, chocó con su auto en Palermo cuando regresaba de una discoteca junto al cantante de Cabezones, César Andino. Como consecuencia del accidente, pasó más de seis meses en terapia intensiva y nunca llegó a recuperarse del todo: perdió su movilidad y quedó con severas secuelas neurológicas. Según explicó en su momento Fernando en una entrevista radial, Gabriel llegó al hospital casi sin vida y el equipo médico lo revivió. «Los milagros fueron sucediendo», expresaba por entonces el cantante. También contó que su hermano reaccionaba ante los temas que le gustaban y a la presencia de amigos. «A los veinticinco días del accidente de Gabi, estábamos tocando en Obras, con Diego Arnedo y Zeta Bosio como bajistas invitados. Mi vieja fue la que nos pidió que tocáramos. Y desde ahí no paramos. Pero no por alguna circunstancia en especial, sino porque somos así, somos medio imparables, es nuestra dinámica, nos vamos últimos de los lugares a los que vamos y porque nos prenden las luces; si no, seguiríamos ahí. Ese fue siempre el espíritu», explicó Fernando a Rolling Stone, en 2018.

Fuente: Diario La Nación

Comparte esto: Tweet