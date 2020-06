Saladillo postergó la habilitación de disciplinas deportivas

La Municipalidad de Saladillo informó en la tarde de ayer que, debido a los reiterados casos detectados de Coronavirus en la ciudad, se postergó por una semana a partir de 8 de junio, la habilitación de las siguientes actividades comerciales privadas, y/o la actividad de clubes, en donde se practiquen deportes individuales como Golf, Tenis (single), Padel, centros de Entrenamientos, Pesca y Pilates.

Más allá que los nuevos casos no son consecuencia de haber pasado por estos lugares, ya que no estaban abiertos, creen valioso, momentáneamente, no propiciar nuevos espacios de encuentro , y evaluar la situación en forma constante.

En el mismo sentido se posterga la ampliación de los horarios de los comercios en la vecina ciudad.

Los casos vigentes con hisopados positivos en Saladillo son los siguientes:

• 3 personas que pertenecen al mismo núcleo familiar y permanecen aislados en su domicilio. Cuentan con un antecedente de viaje a zona de circulación comunitaria por motivos de salud.

• 1 persona que se encuentra internada en el Hospital “Dr. Posadas” con antecedente de internación en CABA por enfermedad preexistente.

• Y 1 persona que está cursando aislamiento en un centro no hospitalario preparado para tal fin. En este caso está en investigación el nexo epidemiológico.

Fuente: ABC Saladillo