Zapata Sec. De salud sobre la creación de la dirección de salud mental significó que hay poca comunicación con algunos concejales

En la mañana de “El periodístico” del día de la fecha, conversamos con el secretario de la cartera de salud el farmacéutico Eduardo Zapata. Balance de las enfermedades respiratorias finalizando el invierno, covid, salud mental, triquinosis y viruela símica fueron los temas que se tocaron en 20 minutos de entrevista.

“Uno espera ante las afecciones respiratorias el uso de barbijo y la buena higienización de las manos, esos hábitos como en pandemia…Se ha visto en las guardias el uso de barbijo de personas y estaría bueno que la comunidad tome conciencia…” Sobre la conducta adoptada por las autoridades por el covid, dijo: “Hoy con el diario del lunes se pueden dar aciertos o errores, pero la vacunación fue uno de los temas y políticas sanitarías más importantes, fue una decisión importante de cuidar a todos… El uso de barbijo en cuanto a porosidad que la tela tenga creo que no es significativo a la hora de cuidarse, el uso de barbijo ante cualquier afección para no transmitir el virus o la bacteria que cause dicha afección, hablamos de gripe, covid, virus sincicial respiratorio para las embarazadas que ahora culmina a fin de mes la vacunación…Siempre es bueno consultar a un nutricionista para generar buenos hábitos alimenticios para incorporar nutrientes para el fortalecimiento de nuestras defensas y eso se da en los alimentos que consumimos diariamente, hay que hacerlo bien para no utilizar algún suplemento…” Sobre el ingreso al HCD por la creación de una dirección de salud mental por parte del bloque adelante -juntos, dijo: “Fuimos al Concejo a explicar cómo funciona el sistema al igual que el Hospital, observamos y visualizamos y planificamos el abordaje de la situación. Hemos dado un giro a no sólo la atención, sino abrir el abanico a otras profesiones de salud para un abordaje desde talleres, sugerencias, acompañamiento al domicilio, etc. Todo eso contribuyen a una salud mental lo más saludable posible, cuando uno empieza a tener fallas, su salud mental puede llegar a deteriorarse y es ahí cuando se pide una consulta, se está trabajando con la mesa de salud mental que integran instituciones como Policía, Comisaría de la Mujer, Adultos Mayores, ante ese desconocimiento surgen estos proyectos que por ahí estaría bueno que haya una mejor comunicación (con el HCD) para que no quieran trabajar con algo que ya se está haciendo…Se pide que no se agrande la planta municipal y abrir una dirección más implica un cargo más, sugerir al ejecutivo que siga abriendo áreas es contradictorio, tratamos de aprovechar mejor los recursos…El uso excesivo de pantallas impacta en la vida cotidiana en donde las redes sociales ante un mal manejo puede afectar la salud mental en cuanto a comentarios, o los agresores detrás de una pantalla, también tiene que ver con la situación económica, el individualismo también impacta, hay que ser empático con el otro y si a uno lo hacen sentir vulnerable claramente se siente mal con uno mismo y eso puede llevar a tomar decisiones que no son las mejores. Tomo a la salud mental como cualquier enfermedad. Son sucesos como los intentos de suicidio que vienen de tiempos antagónicos. Cualquier va con un arma a una institución y puede acribillar a otras personas. Cuando la salud mental está deteriorada cualquier agresión a terceros o a uno mismo es motivo de consulta. Es un deterioro a la salud mental…” Sobre la triquinosis, expresó: “No sé si zafamos de la triquinosis, el año pasado hubo una confusión de una persona registrada en Las Flores pero estaba radicada en Rauch. Salía en el boletín como que fue acá. Uno trata de rebuscársela como puede y por ejemplo, hace chacinados sin avisar a Bromatología para que se realice el control correspondiente. Uno por curiosidad o porque puede ser más barato puede consumir esos chacinados…” La viruela del mono, fue otro de los temas que se tocó en el final: “La viruela símica por el momento no está tan en estudio pero sí hay que estar atentos a cualquier síntoma, cualquiera que tome contacto que tenga contacto tratar de hacer consulta médica porque el período de incubación es larguísimo… Cuidar las lesiones de la piel. Es importante evitar el contacto con esas lesiones y el uso de barbijo por las gotas salivales…” remarcaba.

ENTREVISTA COMPLETA A EDUARDO ZAPATA

