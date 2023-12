1º caso detectado de encefalomielitis equina en nuestro partido

Entrevistamos al medico veterinario de SENASA Luis Ordoñe, quien dio a conocer lo detalles de los alcances de esta enfermedad y como prevenirla. La misma estaba erradicada hace décadas y por tal motivo se dejó de vacunar, ahora todo el sistema esta a pleno para volver a fabricarla en nuestro país.

«Se trata de una situación relativamente seria, es una enfermedad que hace más de 30 años no se veía en el país y se dejó de vacunar, el virus había desaparecido hace casi 10 años y lamentablemente ahora aparecieron nuevos casos por lo que es necesario volver a tomar medidas, como la detección a tiempo de los casos porque no hay un tratamiento específico, sino asintomático de acuerdo a cómo se comporte cada animal…una característica que tiene la enfermedad es que la transmiten los mosquitos que pican al caballo, no es el mosquito del dengue sino el mosquito común y corriente que vemos luego de las lluvias y el animal está muy expuesto. Si bien son ciclos completos porque el virus vive en aves y en ellas no produce manifestación, cuando las pican las aves y luego pica un caballo ahí se produce la enfermedad, hay que tratar de usar repelentes especiales que dan resultado y ayudan bastante, y por supuesto, la vacuna, aún no hay cantidad suficiente para vacunar todos los caballos del país, por lo que hay que esperar para que se regularice, es posible que una persona se pueda contagiar pero se tienen que dar una serie de factores como los caballos que tengan la enfermedad tengan mucha carga viral, y ese mosquito, que pica al caballo, luego pique al humano, es poco probable pero existe, por eso la precaución de usar repelente para las personas también sirve, todo sirve, como también colocar espirales, tener mosquiteros en ventanas y otros métodos…» sobre casos fatales en humanos, dijo: «Habría que consultar a un médico si puede causar la muerte en humanos. Si se diagnostica se puede tratar bien…» Es motivo fumigar ? «No tiene un sentido muy práctico la inversión y el esfuerzo, no estaría ahí el saneamiento de la enfermedad por tiempo y dinero, fumigar porque no está ahí la parte de corte del ciclo de enfermedad, armar un esquema donde se puede fumigar un espacio público, pero terminaría fumigando todo el partido o los lugares donde se acumule agua. Hay lagos, cunetas, arroyos donde se ha juntado mucha agua y ahí es donde nacen los mosquitos…La vacuna ha sido muy efectiva dando resultado de manera muy rápido…La parte que más se afectó es el litoral, Santa Fe y Entre Ríos, en Buenos Aires no había casos pero ahora se conocieron en varios municipios. La presencia viral en aves están y esta explosión de mosquitos hace que se cumpla el caso, en Las Flores hay un caso que está siendo tratado, está en observación y consideramos que está controlado. La recomendación que estamos haciendo por todos los medios que tenemos a mano, le decimos a la gente de campo sobre todo que si ven a un caballo con comportamiento raro que nos avisen para tomar intervención lo más rápido posible…» dijo Ordoñe.

