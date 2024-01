¡¡A la pesca…!! Se viene el concurso por los 50 años del Club

El Club de Pesca florense realizará la “Copa de Las Flores” en el mes marco de los 50 años de la institución, una jornada de pesca nocturna. Por este tema invitamos a sus referentes Emiliano Abrego Pte. Interino y Joaquín Perazzo miembro de la institución del reel..!

“El 1 de marzo el club cumple 50 años, y la mejor manera de festejarlo es organizar un torneo de pesca que hace rato se venía pidiendo, pero debido a varias condiciones se tuvo que ir postergando…” Sobre la institución, dijeron: “Tenemos muy poco registros, ya que no quedó casi data de la institución, lo único que sabemos es q se fundó el 1 de marzo de 1974, no tenemos demasiada información, no sabemos quiénes eran los presidentes anteriores ni las comisiones, estamos rehaciendo el club nuevamente… solo quedo una combi desarmada con faltante de partes, a la institución la agarramos con 0 pesos y sin nada, estamos haciendo todo desde cero y a base de los socios que nos ayudan a sacar adelante al club, en su momento el club llego a tener 700 socios y el salón estaba acondicionado parea que 200 personas que pudieran festejar un evento, ahora lo que hay son 80 sillas y 4 tablones hay un baño que se está haciendo nuevo…” Sobre el gran evento: “El sábado 9 de marzo de 19 a 23 hs. en el playón de la laguna dos categorías cadetes de 13 a 17 y adultos de 18 en adelante, pueden participar juntos…Cadetes premios de 1 a 5 puesto órdenes de compra en casas de pesca adultos del 1º al 5º premio con bono en efectivo, que es el 60 % de lo recaudado, mas 2 sorteos de 10 mil para aquellos que no pudieran ganar recuperen el monto de la inscripción…En saladillo hicieron 2 o 3 eventos, en Tapalqué está haciendo, Roque Pérez tambien, ellos nos han incitado y ahora los invitamos nosotros a ellos, Cachari el 10 hace concurso de pesca que trataremos de participar, esperamos en promedio teniendo en cuenta que la zona del murallón es la zona de pesca entre 200 a 300 pescadores…Tenemos 10 veedores que van a controlar la zona porque son muchos pescadores que tambien se controlan entre ellos, sobre el reglamento, va a hacer con una línea de hasta 2 anzuelos, No cebador, No línea coreana, Carnada libre, El pez tiene que salir x la boca, Para sacarlo se debe llamar al fiscal si necesitan ayuda de un copo..! Para los no socios la inscripción es de 10.000.- pesos, socio 7 mil, cadetes 3 mil…Se pueden pagar en dos o 3 cuotas solo el requisito es estar pago al día del evento. Se habilito un mercado pago para la misma, por eso que pedimos que se comuniquen al celular 2244 510140.

Audio de la entrevista a Emiliano Abrego y Joaquín Perazzo.