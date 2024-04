A más de un año del descarrilamiento: ¿Qué pasa con el tren de pasajeros?

Fin de semana XXL y los florenses seguimos sin poder utilizar el servicio que dejó de funcionar en marzo del año pasado. Sí, más de un año se cumplió del descarrilamiento de la formación de tren de pasajeros que realizaba el trayecto Constitución-Bahía Blanca, y aún no hay noticias de la vuelta de este vital servicio entre la vecina ciudad y Capital Federal. El accidente ocurrió el 21 de marzo de 2023, y a partir de ese momento se dictaminó que el corredor se suspendiera, aunque sí continúa funcionando para cargas. Tiempo atrás, se había dado un accidente aún mayor con casi 480 personas a bordo. Más allá de los continuos reclamos que se han llevado a cabo desde ese entonces, no se han obtenido novedades al respecto. De hecho, en la página de Trenes Argentinos, se indica que “el servicio entre Buenos Aires y Bahía Blanca se encuentra interrumpido”. Por el momento, la operación y mantenimiento de las vías continúa a cargo de Ferro Expreso Pampeano. En ese sentido, en las últimas horas la diputada bonaerense Natalia Dziakowski (GEN) reclamó al gobierno bonaerense que gestione “el rápido retorno del tren a Bahía Blanca. “Le pedimos al gobernador Axel Kicillof que intervenga para analizar alternativas a esta situación y que gestione la urgente reparación a fin de evitar una demora tan larga para la vuelta del servicio”, sostuvo. La legisladora recordó que el mandatario oportunamente resaltó “la importancia que tuvo el ferrocarril en el desarrollo económico argentino, primero para el modelo agroexportador y luego, en el proceso de industrialización y agregado de valor local, cuando las estaciones conformaron el núcleo para el desarrollo de los conglomerados urbanos”. También recordó que Kicillof había dicho que “cuando se cierran estaciones, desconectan y dejan aparte a nuestra población; la conectividad genera la posibilidad de tener condiciones de vida digna”. “Para los ciudadanos del interior de la provincia, pareciera que ese pensamiento no es válido -advirtió la diputada-. Entendemos que este transporte, a pesar del tiempo que tardaba de Constitución a Bahía Blanca, brindaba un servicio muy importante no sólo por la comodidad sino también que es un valor accesible para aquellos sectores más vulnerables”, agregó. Por último, aclaró que la suspensión del servicio hace un año, “generó un gran inconveniente para todos aquellos que utilizan frecuentemente este corredor”. Ese 21 de marzo, la formación 333 había partido a las 13.09 desde Constitución, con 311 pasajeros. El accidente se produjo minutos antes de la medianoche. Por ese entonces, el viaje duraba más de 18 horas por el mal estado de las vías. Sin embargo, la diferencia en el costo del pasaje respecto de otros medios de locomoción, hacía que muchas personas lo eligieran. Ya sin la vía Pringles habilitada para pasajeros, el servicio llegaba a nuestra zona a partir del corredor Laprida, pasando por localidades como Pigüé, Saavedra y Tornquist. La vía paralela, que pasa por Cabildo, Sierra de la Ventana y Saldungaray solo se utilizaba para cargas, a pesar de los múltiples pedidos y gestiones que se llevaban a cabo desde ese corredor. Esa noche, a unos 2 kilómetros de Olavarría y debido al estado de las vías, terminaron descarrilando la locomotora, el furgón y dos coches pullman. Los pasajeros y los tripulantes fueron asistidos y algunos debieron ser trasladados al hospital. Hoy, a poco más de un año de ese suceso, la vuelta del tren de pasajeros parece no pasar de ser una lejana utopía.

Fuente: La Nueva

About The Author