A. Peralta promotor de la expo: «Ya no tenemos más lugares»

Con entrada gratis, el promotor de la venta de los stands en la expo rural para esta edición 2023 Alfredo Peralta, que tiene a cargo del armando de diversos eventos de similares características en la zona, pasó por la radio y remarcó el éxito que tendrá la muestra, ya que todo esta vendido, y hay gente a la espera.

«Es importante y por suerte viene bien, el año pasado fue un éxito y ya les puedo decir que no tenemos lugar disponible. Tenemos lista de espera además así que estamos muy contentos….» decía. » Sobre el armando del nuevo salón, dijo: «El galpón nuevo quedó más chico pero con la nueva distribución queda prácticamente igual, también hay como una suerte de galería donde la gente podrá recorrer y hasta un alero para si quieren quedarse a tomar mate… Nos interesa que venga la gente de Las Flores a exponer más que nada. Los de afuera vienen siempre. En cuanto a entretenimiento viene el stand con nuevos juegos, el patio de comida va a ser muy completo a diferencia del año pasado que algunos de acá se bajaron a último momento, ahora se sumaron nuevos food trucks de afuera…Y también estamos encantados por la propuesta de ustedes, de la radio para la fiesta del sábado por la noche. Lo único que pido es que salga todo bien y que el clima ayude. Todo lo que se hace al aire libre está el riesgo. El año pasado fue un éxito en ese sentido. El desfasaje económico también nos complicó, es lógico, a todos nos incomodó. Hay que tener la idiosincrasia de seguir adelante, los costos de armar stands, preparación y más tuvieron que subir inevitablemente. Algunos por el tema del alojamiento nos pidieron venir con su carpa o casilla y no va a haber problemas… También nos pasó que justo para esa fecha hay una Expo importante en Tandil y algunos de esa ciudad decidieron quedarse. Vendrán algunos concesionarios de otras ciudades porque los de Tandil también se quedan allá…» Reflexionando como promotor de diversas exposiciones, contó: «En localidades como Tapalqué veo que el comerciante aporta más, será porque allá no hay tantos eventos. Igual, no me puedo quejar del apoyo de acá. Con el tiempo la gente se dio cuenta que esto sirve, hay menos compromiso…en tu ciudad, uno va a un negocio de zapatillas por ejemplo y no compra se da media vuelta y se va, una cosa de haber entrado al local en la ciudad, en ese sentido el cliente tiene menos compromiso en la Expo es más fácil…» sobre el ingreso sin cargo, comentó: Seguimos con la idea de no cobrar el ingreso a la Expo. En Saladillo este fin de semana también es gratis. Es como todo, nadie es profeta en su tierra. En general, prácticamente todas son gratis. A veces colabora el hecho de que haya una doma cerca como va a pasar en Saladillo. Porque viene mucha gente de campo, se acerca a la Expo y ve además de pilchas gauchas, locales de distinto tipo. Pienso que un evento ayuda al otro. Por supuesto que estamos muy felices que FM Alpha nos acompañe a transmitir…»

AUDIO ENTREVISTA A ALFREDO PERALTA

