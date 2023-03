Abel Fernández Sub campeón nacional en cebadura de mate

Entre el 4 y 5 de marzo se realizó la «fiesta nacional del mate» en la localidad de Paraná, en dicha fiesta se lleva a cabo el certamen por la mejor cebadura de mate. El florense Abel Fernández, logró convencer a los jueces entrerrianos por degustación y apariencia, que «es» unos de los mejores cebadores de mate del país.

“Soy coleccionista de mates y bombillas, averiguando un poco por internet nos encontramos con un festival en ese lugar que es muy lindo. Queríamos conocer Paraná, fuimos a Victoria, paseamos un poco pero el destino era ir esta fiesta, la participación es una carpa cerrada al público, la organización te da los elementos, mates, bombillas, hay un jurado, veedores y fiscales. Se hace una conversación acerca de la infusión y luego te dan unos minutos para el preparado del mate. Hay un reglamento donde se dice por ejemplo hasta qué momento lo podes preparar, un tiempo determinado para mover la bombilla, cada participante se lleva un paquete de yerba como participación, había que cebar 10 mates para proceder a la degustación, cuando la mesa estaba lista se llamaba al jurado, eran cuatro mesas con 64 participantes, cuatro rondas, en la primer mesa quedé ganador. Luego, conservando siempre el mate y la cebada, ya terminado el primer termo pedí recarga de agua y cuando me siento a la última mesa, “con muchos nervios”, gané la primera ronda de las cuatro. Como era un evento donde también había música en vivo, con artistas conocidos, había que esperar. Enfrentando los cuatro ganadores en la gran final, ya sabía que tenía un premio, uno iba por el primer lugar obviamente, se analiza la presentación, la degustación, el mate, bombilla y yerba es de ellos, te lo proveen. Lo único que hace uno es el cebado, ellos piden que se mantenga el sabor, que tenga un poquito de espuma y que se vea el agua, que la mitad de la yerba esté seca. La temperatura venía para todos igual…” comentaba el afortunado florense…” quería agradecer a amigos de Las Flores y amigos de Misiones que me fueron dando consejos para que me vaya bien. La final fue entre los cuatro mejores, el jurado comparten el mate y establecen al mejor. Quedé en la final con un chico de Concordia que fue el ganador. Pero muy feliz por esta experiencia. Remarcaba

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA CON ABEL FERNANDEZ

A la hora y 43 minutos está el reconocimiento a en publico a Abel Fernández.

