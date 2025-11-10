10 de noviembre de 2025

ABSA realiza tareas de reparación en Avda. Avellaneda y Ceretti

2 horas atrás Fm Alpha

ABSA informa que se están realizando tareas de reparación sobre una cañería de la red de agua en la intersección de las calles Cereti y Avellaneda. Esta situación provoca baja presión en toda la localidad hasta la finalización de las tareas. Por esta razón, se solicita a las personas usuarias afectadas cuidar las reservas de agua domiciliarias limitando su uso para consumo e higiene personal evitando tareas no esenciales. Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram. A nivel local, los números son: Oficina Las Flores (Guardia): 45-1723, Oficina Comercial: 45-2771.

