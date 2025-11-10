BM – lunes 10 de noviembre

“INFAMES TANGO” Y UN ESPECTÁCULO DE GRAN NIVEL EN EL TEATRO ESPAÑOL El Teatro Español de Las Flores recibió a Infames Tango, un grupo de jóvenes tangueros del Gran Buenos Aires. Acompañados por la magnífica voz de Milagros Amud, finalista de la Voz Argentina, el conjunto de música popular argentina generó un valioso concierto que fue muy disfrutado por los espectadores que acudieron a la sala de la avenida Carmen. Estrofas al ritmo del dos por cuatro, vestuario, iluminación y todo bien preparado para la ocasión es lo que predominó en una noche que engalanó la serie de presentaciones que la Dirección del Teatro Español viene llevando adelante desde principios de año. El espectáculo también contó con la participación del ensamble de la Orquesta Infanto Juvenil de nuestra ciudad como artistas invitados, quienes interpretaron la pieza «Libertango». Los aplausos cerrados del público, sirvieron para coronar un destacado momento donde el grupo de jóvenes de Infames Tango, que a menudo brindan este tipo de espectáculos en Capital Federal y Gran Buenos Aires, sigue en su tarea de desarrollo del tango en nuestro país.

LAS HERMANAS LUCHINI CAMPEONAS CON SALADILLO HOCKEY La Secretaría de Deportes y Cultura felicita a Agustina y Eugenia Luchini, surgidas de la Escuela Municipal de Las Flores Hockey, por consagrarse campeonas con el conjunto de la categoría Sub 14 de Saladillo Hockey, en el marco del Torneo Clausura que organiza la Asociación Centro Hockey de la Provincia de Buenos Aires. Durante el sábado 1° y domingo 2 de noviembre se definieron los play off en la ciudad de 9 de Julio, consagrándose campeón el elenco saladillense tras vencer en la final 4 a 1 al elenco local de Atlético, con excelente actuación de Eugenia Luchini que fue elegida como la mejor jugadora del partido. Por otro lado, su hermana Agustina compartió la valla menos vencida con la arquera de Atlético de 9 de Julio, con tan solo un gol en contra.

LA ESCUELA MUNICIPAL DE HOCKEY CLASIFICÓ A LA FINAL DE LA LIGA AZULEÑA El elenco femenino de la categoría Sub 16 de la Escuela Municipal de Hockey disputará la final del Torneo “Clausura” que organiza la Liga Azuleña de Hockey. El pasado sábado, en la cancha del Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, las dirigidas por Lourdes Basile y Agustín Siraco se hicieron fuertes de local y dejaron en el camino al Club Alumni de Azul, obteniendo de esta manera el pasaporte para la final, donde enfrentarán el sábado 22 de noviembre a Unión Azuleña en escenario a confirmar. Cabe destacar que, en el encuentro correspondiente a la semifinal, las dueñas de casa igualaron 3 a 3, con anotaciones de Eugenia Luchini en dos ocasiones y Julieta Fuchila, y luego se impusieron 4 a 1 en la definición por penales.

ENCUENTRO DE FÚTBOL PCD CON PRESENCIA DE LA ESCUELA MUNICIPAL El elenco de la Escuela Municipal de Fútbol PCD intervino en un encuentro recreativo que se llevó a cabo el sábado 8 de noviembre en la ciudad de Saladillo con la organización de la Asociación “Por Arriba de la Barrera”. Fue una exitosa jornada deportiva de integración, siendo el objetivo la sana competencia y estrechar lazos de amistad, donde los florenses tuvieron un gran nivel, reflejando el trabajo realizado durante el año. El plantel estuvo conformado por Ezequiel Larramendi, Lucas Espíndola, Emiliano Castro, Axel Sánchez, Alejandro González, Jesús Castro y Fernando Darío “Pimpi” Eluaiza. D.T.: Roque Cheminet.

