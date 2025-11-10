10 de noviembre de 2025

Exito total domingo 16 Pablo Picotto Teatro Español

El espectáculo de Pablo Picotto, surge de una situación cotidiana, un Niño pregunta: “Como era tu infancia?” Y ante la respuesta, el niño no entiende cómo era ser Niño en ese tiempo tan cercano y a la vez tan lejano. ¿Como expresar a las nuevas generaciones que clase de realidad vivió la última generación que conoció el mundo sin internet? Con una singular mirada sobre el vértigo que la actualidad ofrece, las nuevas tecnologías, la educación, las redes sociales y los nuevos trabajos que en la actualidad tienen lugar haciendo un repaso humorístico y agudo sobre aquellas preguntas que nos hacemos cuando reflexionamos acerca del presente, la modernización y el futuro que ya está llegando.

Abordando estos y muchos otros temas con distintos personajes y pasos de comedia stand up, Pablo Picotto entrega su mirada particular dándole protagonismo al humor por sobre todo y por qué no, a alguna que otra reflexión sobre la vida. Un espectáculo para disfrutar y divertirse, para emocionarse con el pasado y pensar para adelante, un show qué hay que ver ahora, antes que se lo quede alguna inteligencia artificial 🙂

¡ENTRADAS A LA VENTA! En La boleteria del teatro

