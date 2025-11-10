10 de noviembre de 2025

Vandalismo en la Escuela Normal: «No es la primera vez que sucede»

1 minuto de lectura
1 minuto atrás Fm Alpha

El establecimiento educativo fue víctima de un hecho de vandalismo ocurrido durante este fin de semana. Autores ignorados lograron ingresar al interior de la escuela y se apoderaron de una bomba de agua provocando una pérdida importante que terminó inundando prácticamente toda la planta baja. Así lo confirmó la Prof. Jésica Solimando, inspectora de nivel secundario a FM Alpha. «Lamentablemente nos encontramos con este hecho que obligó a suspender las clases en horario matutino. Fue el personal auxiliar quienes al ingresar esta mañana se encontraron con este triste panorama. No es la primera vez que pasa porque hace un tiempo también hubo otro hecho similar. Ya se radicó la denuncia a autoridades policiales».

