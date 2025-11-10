10 de noviembre de 2025

Corte programado de energía este martes

La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. informa a sus asociados que el día martes 11 de noviembre de 2025, en el horario de 07:00 a 08:00 horas, se realizará un corte programado de energía eléctrica con el fin de llevar a cabo tareas de mantenimiento en zona urbana.

Zonas afectadas (estimadas):
-Presidente Perón – Pueblos Originarios – Avda. San Martín – Dr. Domingo Harosteguy

Es importante aclarar que las zonas delimitadas son aproximadas. Los asociados que necesiten conocer con exactitud si serán afectados por el corte pueden acercarse personalmente al sector de Redes (Av. Carmen y Pellegrini) o comunicarse al teléfono (2244) 442063, donde recibirán información detallada. En caso de lluvia, los trabajos serán suspendidos. La Cooperativa solicita las disculpas correspondientes por las molestias que estos trabajos puedan ocasionar recordando que forman parte del compromiso permanente de mantenimiento y mejora del servicio eléctrico en beneficio de toda la comunidad.

