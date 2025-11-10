10 de noviembre de 2025

Feria de las Regiones en la Escuela Dante Alighieri: color, alegría y toda la tradición italiana

3 horas atrás Fm Alpha

Se llevó a cabo este fin de semana la VII edición de la Feria de las Regiones, un clásico cultural de la Escuela Dante Alighieri que año tras año invita a recorrer Italia sin salir de Las Flores. El evento cultural y educativo ya forma parte del calendario anual fortaleciendo los vínculos entre la comunidad y la escuela. El acto de apertura contó con la presencia del Dirigente Scolástico, Ángelo Melillo, el intendente Alberto Gelené y demás autoridades locales. Todo se desarrolló en un clima festivo donde la cultura italiana volvió a ser la gran protagonista. La muestra reunió a 12 regiones de Italia representadas por los estudiantes a través de sus paisajes, costumbres, comidas típicas, vestimentas e historia. Cada stand funcionó como una pequeña ventana a la identidad de cada territorio italiano, preparada con creatividad y mucha dedicación por alumnos, docentes y familias.

14 de noviembre día mundial de la DIABETES

Corte programado de energía este martes

Vandalismo en la Escuela Normal: «No es la primera vez que sucede»

14 de noviembre día mundial de la DIABETES

Feria de las Regiones en la Escuela Dante Alighieri: color, alegría y toda la tradición italiana

Corte programado de energía este martes

Vandalismo en la Escuela Normal: «No es la primera vez que sucede»

