Acto a 41º años del desembarco en Malvinas

Con una escenográfica distinta ya que los anteriores fueron en la Plazoleta “Soldado de Malvinas” en el Barrio Arturo Illia en Cisneros y Las Heras. En este caso, se colocó una ofrenda floral minutos del acto en dicha plazoleta.

Encabezado por los ex combatientes, Hugo Núñez, Gustavo Mondini, Agustín Arce y José María Calzada radicado en nuestra ciudad, el intendente Gelené, parte de su gabinete, el Pte. del HCD, Fabian Blanstein, concejales, autoridades escolares y fuerzas vivas la ciudad.

Pasada las 11 de la mañana, se llevó a cabo en el nuevo monumento ubicado en Plaza Mitre el acto en conmemoración de los 41º años del desembarco en Malvinas. Se entonaron las estrofas del himno nacional, se colocó la ofrenda floral al pie del monumento, para luego dar espacio a las palabras alusivas.

El primero en reflexionar fue el periodista, profesor y coordinador en cultura del municipio Flavio Iacomini: “Observo con alegría esto de sentir cada vez mas lo que ha significado Malvinas, repasando un poco, las naciones unidas lo tiene a nuestro territorio, para los más jóvenes, es un territorio bien nuestro, que nadie puede discutir esto, es un territorio usurpado-ocupado, hay 17 territorios no autónomos en el mundo, y uno de estos es Malvinas, la ONU con su comité de descolonización y lo que me impactó es la ultima parte, es que mencionan que, argentina reclama por su devolución, si vos estas admitiendo el reclamo por esa devolución, no hay dudas que ese territorio es nuestro, creo que ese será el eje para la lucha de Malvinas…”

Luego tomó el micrófono la maestra Marita Pérez: “Argentina tuvo muchas guerras y marcó a mucha gente por muchos motivos, esta guerra de hace poco más de 40 años aún tiene veteranos vivos que la sienten, aun hay familias que sufrieron una perdida, aun seguimos buscando para volver a recuperarlas por la vía que sea. Las guerras no son buenas, jamás habrá vencedores ni vencidos, nadie gana, todos perdemos, saludemos a todos esos héroes que con sus uniformes ya viejos caminan y muestran orgullos sus medallas, esas medalla que hace que les brille la piel , la cara, y sientan orgullo de haberla defendido….”

Por último, José María Calzada radicado en nuestra ciudad y oriundo de Pigüé se refirió a los presentes: “Mas que nada es el reconocimiento para aquellos que quedaron en Malvinas lamentablemente, cuesta mucho poner en palabras lo que uno ha vivido en mayor y menor medida, si recordar a todos aquellos que quedaron en Malvinas, para aquellos que por cuestiones de enfermedades no están entre nosotros. Quisiera agradecer al Sr. Hugo Nuñez por el libro que ha escrito, y al locutor Fernando Calles que recuerda por las mañanas la gesta de Malvinas…” Para finalizar, se cantó la marcha Malvinas.

