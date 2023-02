Adelanto: por paro de auxiliares no comienza el ciclo lectivo este miércoles

La medida, que se conoció en la tarde de este martes, afecta a una importante cantidad de establecimientos educativos públicos de la ciudad. Según pudo saber hace instantes la 91.5, no comenzarán las clases en la Escuela 10, Normal y Escuela 1, entre otras. Sin embargo, está garantizado el inicio en la EP4 (Barrio Traut), según nos confirmaron sus autoridades. El paro, en reclamo de mejoras salariales, es impulsado por el gremio ATE, al cual habría adherido UPCN. «Si no hay auxiliares no puede haber clases», subrayó hoy Eduardo Sández, presidente del Consejo Escolar Las Flores a nuestro medio.

