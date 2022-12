Alejandro Patronelli: “Volveremos para disfrutar el Dakar”

Ante semejante anuncio tuerca de los hermanos Marcos y Alejandro Patronelli de volver al próximo Dakar en Arabia Saudita. El ganador de varios enduros de verano y del Dakar, habló con LA RADIO que los siguió cuerpo a cuerpo en distintos eventos por Arg-Chile y Perú.

“Fue decidido hace poco y queremos ver cómo son los Dakar allá, vamos con los cuatri, dicen que allá no son tan sufridos, es más que nada para sacarnos las ganas del desierto, nos motivó el Mundial de Qatar, vamos a ir tranquilos sin hacer locuras, para disfrutarlo. Si bien estaremos en carrera y compitiendo, vamos a entrenar bien para estar en buenas condiciones y no a lo loco como hacíamos antes, antes era a matar o morir, importante estar, ir a buen ritmo y a disfrutarlo, hace 7 u 8 años que no estamos en esto, nos va a hacer muy bien en lo físico y mental. Remarcaba Alejandro.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram