26 de marzo de 2026

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Alfajores PO! Obtienen medalla de Plata en Suipacha.

1 minuto de lectura
12 horas atrás Fm Alpha

La ciudad de Suipacha tuvo su 1er. festival del alfajor.
Con una jornada llena de música, baile y sobre todo, muchísimo sabor, la ciudad del norte provincial generó atracción en la zona con participantes de la gran parte de la provincia de Bs As.

El alfajor florense capitaneado por Flor Griffiths y Pala Pardo se ha destacado en la zona y sigue su camino ascendente mostrando calidad en su elaboración. En este caso el premio fue para su alfajor de chocolate blanco.

Todos los ganadores:

Mejor chocolate negro

* Bronce:  Dal Mío Cuore

* Plata: Punto y Coma

* Oro: Origen Patagonico

 

Mejor Chocolate Blanco

* Bronce : Puerto Tentación

* Plata: Alfajores Po!

* Oro: Punto y Coma

 

Mejor Dulce de Leche:

Bronce: Alfajores Tass

Plata: Alfajores Marian

Oro: Zendem

 

Mejor alfajor de Fruta

* Bronce: Arequero

* Plata : Mikita

* Oro Kanela

 

Mejor alfajor de Autor :

* Bronce : Zendem

* Plata Origen Patagonico

* Oro Mencanto

 

Ganador mejor alfajor de Suipacha

* TUSTY

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