BM – jueves 26 de marzo

EL MUNICIPIO AVANZA CON EL PLAN DE MEJORA EN CAMINOS RURALES: TRABAJOS ESTRATÉGICOS EN EL CAMINO A “EL TORO” En el marco de un plan integral de mantenimiento y optimización de la red vial rural, la Secretaría de Obras Públicas lleva adelante tareas de alteo y estabilización en la prolongación de Venancio Paz, conocida como el “camino a estancia El Toro”. Estos trabajos responden a una planificación que busca revertir los inconvenientes generados por las intensas inundaciones del año anterior. Es importante destacar que las condiciones climáticas extraordinarias afectaron la transitabilidad en diversos puntos de la provincia, impactando en caminos que contaban con mantenimiento pero que se vieron exigidos por el agua y el tránsito de la maquinaria agrícola.

Detalle técnico de la obra La intervención actual se concentra en los primeros 3 a 4 kilómetros, el tramo más comprometido, donde se realiza un alteo con extracción lateral mediante retroexcavadora, elevando la cota del camino entre 30 y 50 centímetros. Para optimizar los recursos, se realiza un proceso de preservación del material existente: primero se desplaza la piedra superficial para acopiar la tierra lateral y, una vez alcanzado el nuevo nivel de altura, se vuelve a estabilizar la superficie con el material pétreo. Este procedimiento garantiza que el camino sea más resistente a futuras lluvias, evitando cortes por pasos de agua y brindando mayor seguridad para la salida de la cosecha y el movimiento de la actividad productiva local. Una vez completado el movimiento de suelo en el camino a “El Toro”, se procederá al paso de la motoniveladora para la compactación y nivelación final, asegurando una calzada óptima para vecinos y productores de la zona.

Un plan de alcance general Si bien los trabajos más intensos se realizan en este sector, el Municipio mantiene un despliegue constante en otros puntos del partido. Bajo la misma lógica de recuperación y previsión, se han realizado tareas similares en el Camino hacia la Escuela 34 (zona de Pardo), Camino a la Andorra, caminos en la zona de Plaza Montero y en otros sectores. Actualmente, el Municipio dispone de dos retroexcavadoras destinadas exclusivamente a la zona rural, una de las cuales finalizará próximamente sus tareas en Plaza Montero para sumarse a nuevos frentes de obra.

DÍA MUNDIAL DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO

¿Qué es? El cáncer cervicouterino se produce por un crecimiento anormal de las células del cuello de útero causado por algunos tipos de VPH (Virus de Papiloma Humano). El VPH es un virus muy común que afecta tanto a varones como a mujeres y se transmite por contacto sexual. Se estima que 8 de cada 10 personas lo tendrán en algún momento de sus vidas. En la mayoría de los casos, el virus desaparece sin causar síntomas. Sólo en una pequeña proporción, (alrededor del 5% de los casos), este virus provoca lesiones (malformaciones en las células) que con el tiempo pueden convertirse en cáncer. El tiempo estimado, desde que se produce una lesión hasta que se desarrolla un cáncer en el cuello del útero, es entre 10 y 20 años. Por este motivo el cáncer de cuello de útero es una enfermedad altamente prevenible.

Prevención El PAP, el test de VPH y la vacuna contra el VPH permiten prevenir el cáncer de cuello de útero.

El PAP Es un estudio sencillo que detecta lesiones en el cuello del útero, lo que permite tratarlas antes de que se conviertan en cáncer. Se recomienda que se realicen este estudio las mujeres a partir de los 25 años. Si durante 2 años seguidos el PAP da negativo, se puede espaciar a 3 años. El riesgo de desarrollar cáncer de cuello de útero aumenta con la edad y es mayor en las mujeres de más de 50 años, por eso es importante que las mujeres después de la menopausia se realicen este estudio.

El test de VPH El Test de VPH es una prueba que detecta la presencia de los tipos de VPH que pueden producir cáncer de cuello de útero.

La vacuna contra el VPH Previene la infección de los VPH que causan aproximadamente el 80% de los casos de cáncer de cuello de útero. La vacuna es gratuita y obligatoria para los niños y las niñas de 11 años.

Realiza tus controles programados con una ginecóloga o medica generalista para prevenir esta enfermedad. Podes sacar turno en Caps Dardo Decima, Cel 2244 503802 o en Caps Dr. Héctor Muñiz, Cel 2241 546474.

NEWCOM: “LOS FÉNIX” SUBCAMPEONES EN CÓRDOBA Y EN RANCHOS Elencos de “Los Fénix” Newcom, pertenecientes a la Secretaría de Deportes, continúan con sus grandes actuaciones, siendo protagonistas en cada presentación y el pasado fin de semana obtuvieron dos importantes subcampeonatos. En Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, el conjunto de la categoría +40 estuvo a un paso de quedarse con el campeonato, ya que en el primer puesto igualaron tres equipos y el competitivo certamen se definió por diferencia de puntos a favor y en contra, donde los florenses fueron subcampeones. El plantel, a cargo del profesor Aldo Tobio, estuvo integrado por: Caviglia, Amicone, Quinteros, Sidorkevich, Pereira Ramos, Rivas, Neves, Roldán y Lettieri. Por otro lado, en la localidad de Navarro la división +50 también tuvo un excelente desempeño y, luego de una disputada e intensa final, se adjudicó el segundo puesto. En este caso, la delegación la conformaron Ariel Repetto, Fernando Lagano, Roberto Sabathié, Ruben Campagna, Natalia Cabrera, Rosana Caviglia, Fernanda Sabathié, Claudia Monteavaro y Blanca Martínez.

DESTACADA PARTICIPACIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO ADAPTADO La Secretaría de Deportes felicita a los integrantes de la Escuela Municipal de Atletismo Adaptado que intervinieron desde el miércoles 18 hasta el sábado 21 de marzo en el 4° Open COPAR Internacional de la Patagonia Neuquén 2026, organizado por la Asociación Civil Derribando Barreras Neuquén, con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Neuquén, Federación de Atletismo Neuquina y el Comité Paralímpico Argentino. Los alumnos de la profesora Fernanda Negrete desplegaron todo su potencial y fueron protagonistas en este prestigioso certamen, logrando las siguientes clasificaciones: Victoria Castro resultó primera en Salto en Largo, mientras que en la general de 100 y 200 metros fue cuarta, pero en la categoría PC37 alcanzó el primer puesto. Asimismo, Nehuén Santillán se adjudicó las pruebas de lanzamientos de Disco y Jabalina en la división PC38; Blas Flores (T20) se impuso en Salto en Largo, en tanto que en 400 metros ganó su serie y quedó cuarto en la general; y Wenceslao Larramendi (PC32) ocupó el cuarto lugar en lanzamiento de Clava y Bala. Cabe destacar que el evento reunió más de 180 atletas de Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay, y Argentina, demostrando que el deporte no tiene barrera, con un notable crecimientos del Paratletismo argentino, apostando al desarrollo, mejora continua y excelencia deportiva. Debemos consignar que la competencia formó parte de la primera fecha de Liga Paralímpica, continuando el calendario en Misiones, escenario en el cual también tendrá lugar una Concentración para Juveniles. Por otro lado, desde el lunes 16 hasta el jueves 19 de marzo se llevó a cabo un Campus Internacional de atletas en sillas de ruedas, con la participación en este caso de deportistas de México, Colombia, Perú, Chile, Brasil, Uruguay y Argentina. Fueron jornadas intensas de entrenamiento, intercambio de experiencias, aprendizaje y evaluaciones, fortaleciendo el desarrollo del Paratletismo.

UN FESTEJO TAN ESEPCTACULAR COMO INOLVIDABLE A puro baile y música, con la presentación del eximio grupo Confites de la ciudad de La Plata, finalizaron los festejos por el 170º aniversario de la Ciudad Del Carmen de Las Flores. Anoche, en pleno centro de la ciudad, en el escenario que estuvo ubicado frente al palacio municipal sobre avenida Rivadavia, los artistas que estuvieron presentes, con sus grandes actuaciones, colmaron las expectativas de un público que disfrutó de una jornada que tuvo características espectaculares. El folklore con Maia Sancho fue el puntapié de inicio de todas las actividades arriba de un escenario en el que luego se presentó Luis Álvarez con su música melódica. El folklore llegó de nuevo a las tablas con «La Patio I Tierra». Los soberanos de Corsolandia también tuvieron su espacio en un lugar donde estuvieron acompañados por las integrantes de la comisión organizadora del carnaval infantil. El entusiasmo para los más chicos lo generaron «Las Guerreras Golden». Una actuación artística llena de brillo y color. El momento del brindis con la presencia del intendente municipal Fabián Blanstein, junto a los ex intendentes Antonio Lizarraga y Alberto Gelené, estuvo cargado de una mayor emotividad y fue un hecho que terminó envuelto en los aplausos de la concurrencia. Luego, fue de nuevo espacio para la música con el grupo de rock florense Barbazul y Los perros sin folleto. La gente no paró de aplaudir y cantar con esta actuación que con posterioridad y luego del desfile de la agrupación Mujeres Rurales que lidera Andrea Izo Capella, que tiene como soberana de la institución a la joven Clara Blanstein, volvió a escuchar buena música con otro grupo local como lo es Walkman. El cierre tuvo características espectaculares. El conjunto platense Los Confites, logró hacer bailar y cantar a la multitud que disfrutó de un 170 aniversario de la ciudad que quedará en el recuerdo por su emotividad y alegría compartida. Es válido de destacar también la labor en la locución de Flavio Pérez, Fernando Calles, Alejandro Reyes Lara, Laura Lopardo, Julio González y la participación de la joven Clara Mendivil. Todos contribuyeron a construir lo que fue una fiesta inolvidable por el 170 aniversario de la ciudad de Las Flores.

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