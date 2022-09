Alfredo Peralta hablo sobre el éxito de la Expo 2022

Conversamos en “El periodístico” con el Coordinador y productor de la expo 2022 Alfredo Peralta. Fue un balance de lo sucedido en lo comercial el fin de semana pasado con motivo de la 76º exposición.

“Hay que agradecer que el clima que ayudó, pero más que nada agradecer a la gente que fue, que estuvo, que nos visitó…eso le da importancia y hace que los expositores estén contentos. Si no viene gente el expositor se desanima, todos se fueron muy contentos de lo que trabajaron, cómo respondió la gente. La Comisión estaba también muy contenta y por supuesto a FM Alpha que nos estuvo acompañando…” Por otro lado, acotaba: “Por ahí faltó un buen patio de comidas o un food truck, lástima que no me avisaron con tiempo para buscar otra gente, lo trataremos de solucionar. Uno a veces reniega más con la gente local, el que viene afuera viene con muchísimas ganas de trabajar, el que viene hace mucha inversión, la gente de Las Flores por ahí improvisa, no todos, el florense es un poquito más quisquilloso, me decían “correme un metro el stand o lo quiero así o de este lado o para al otro” pero todo bien, en todas las ciudades pasa lo mismo…” También Peralta organiza la expo de Tapalqué…”La semana que viene vamos a estar en la Expo de Tapalqué, se puede ir, conocer las termas que se van a inaugurar, cualquier expositor de acá que me llame si quiere ir, el 80% de los que estuvieron en Las Flores van para allá, como los chicos de la Agencia de Automotores, eso me invita a seguir, me gusta y es una satisfacción personal…” Finalizando y haciendo un balance gral, dijo: Todos se fueron muy contentos por las ventas hechas, nos llamaron hasta emocionados. Las Agencias de Autos se fueron muy felices, vendieron hasta tres autos, el año que viene quieren volver. Eso ayuda. Creo que la expo se tiene que hacer con todos. Lo que les digo cuando los veo les digo que es la publicidad más barata. Estar en la Expo es barata porque si yo comprador ando caminando paso y pregunto, no está el compromiso de entrar y comprar. Las emprendedoras de la carpa se fueron muy contentas y el año que viene se pueden sumar más, yo quisiera que sea toda de Las Flores, pero en la Expo pero es bueno que también haya expositores de afuera. Hay que pensar que el país sigue para adelante, hay que apoyar a los que puede hacer todos para crecer…”

ENTREVISTA A ALFREDO PERALTA

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram