Analía Damperat: “Necesitamos un poco más de humor”

En “El periodístico” del día viernes, conversamos con la Productora agropecuaria, actriz, madre y abuela Analía Damperat.

“Antes de la pandemia fue cuando empecé, primero a través de las redes sociales, lo hacía en reuniones familiares. Uno de los primeros comentarios que vos me hiciste fue, ¿por qué no me animaba a estudiar teatro? y luego descubrí Teatro del Borde. Estoy conforme y muy contenta con todo lo que aprendí…Me anoté en los talleres porque quería hacer monólogos, algo que me atrapaba. Después, sí llegó la pandemia…Me gusta el stand-up porque es un poco para reírme de mi misma, no me gustan esos monólogos donde se burlan del otro, hago un humor sano de lo que me pasa a mí con experiencias propias, le pongo algo de pimienta para hacer reír al público…” En otro párrafo de la entrevista: “En el local de Andrea Izzo Capella hicimos un unipersonal sobre el vestido, la historia, me puse a indagar haciéndolo dentro de lo cómico formal y respetando aquellas épocas…Otra anécdota que recuerdo fue cuando estuve enyesada, hice un espectáculo en Tandil. Otro espectáculo fue el ritual de la lluvia que a la gente le gustó muchísimo. Incluso un hombre de campo me llamó para que le haga el ritual y al final llovió 160 mm…” sobre lo pensado para el 2024: “Para este año tengo ganas de seguir con las obras de humor, reponer algunas que me trajeron mucha alegría como una donde obtuve un 3er lugar un certamen nacional… Y seguir con cosas nuevas, yo al humor lo llamo “curador” porque problemas tenemos todos, y cuando escuchamos humor la cosa cambia. La gente necesita un poco más de humor… No me meto con la parte política porque en algún momento se me puede salir la cadena con lo que está pasando (risas). ..Mi familia me apoya muchísimo. José (mi marido) me acompañó desde el primer día. Es mi pilar para seguir. A veces pienso; ¿por qué no empecé antes ?… porque había que ocuparse de la familia, porque mis hijas eran chicas. Cuando tuve un episodio de stress la doctora me dijo que sería bueno canalizarlo con cosas que me gustan. Y así se fue dando todo… “sobre el teatro callejero y realizar algo a la gorra, comento: “No estaría mal hacer algo a la gorra en la costa en este verano. Ir a un lugar que no te conoce nadie es todo un desafío. Tendría que probar (risas).

Entrevista completa a Analía Damperat