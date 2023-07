ANSES volverá a atender el próximo sábado

Será en el horario de 9 a 12 en su oficina ubicada en Avda. San Martín 614 y únicamente para los jubilados y pensionados que deseen tramitar el nuevo crédito de hasta 400 mil pesos anunciado días pasados. Previamente se deberá sacar turno al 45-1054. ANSES ya había atendido el pasado sábado 15 de julio donde se logró gestionar alrededor de 30 trámites a vecinos florenses.

Detalles del Nuevo Crédito La directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, y el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunciaron esta semana nuevos Créditos ANSES de hasta 400 mil pesos para jubilados y pensionados, con una Tasa Nominal Actual (TNA) del 29 por ciento, la más baja del mercado. De esta manera, las jubiladas y jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) podrán acceder a préstamos de hasta 400 mil pesos y los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), de hasta 150 mil pesos. En todas las prestaciones se mantiene la posibilidad de seleccionar la devolución en 24, 36 o 48 cuotas. Los créditos deberán gestionarse de forma presencial en las oficinas de ANSES con turno previo a partir del día de la fecha. Durante el anuncio, Raverta explicó: “Tomamos la decisión de generar un nuevo crédito para las jubiladas y jubilados de la Argentina porque sabemos que lo solicitan para, por ejemplo, comprar un electrodoméstico, arreglar la casa o conocer algún lugar de nuestro país. Todo eso genera trabajo y ese trabajo vuelve en forma de recaudación a este organismo permitiendo que aumenten las jubilaciones. Mientras ese dinero esté circulando, habrá mejores jubilaciones, salarios y créditos. Es un empuje a la economía que genera que le vaya mejor al jubilado, al trabajador y a toda la Argentina”. “Y, como el trámite se realiza en forma presencial y con un turno, abriremos nuestras oficinas los sábados para que todos puedan solicitarlos”, informó la titular de ANSES. Por su parte, Massa agregó: “El sentido económico de la medida es cuidar nuestro mercado interno. El jubilado no hace contado con liquidación, no compra dólar futuro ni se timbean acciones. El jubilado consume y mueve el mercado interno. Estamos también poniendo crédito en un lugar que sentimos y llevamos en el corazón, que es el de nuestros jubilados y jubiladas, el de nuestros pensionados y pensionadas”.

Más detalles de los créditos Durante mayo de este año, se otorgaron 185.223 créditos con una inversión de 16.281 millones de pesos. De este total, el 70 por ciento corresponde a jubiladas y jubilados del SIPA y el 30 por ciento restante, a PNC. La medida implica una inversión mensual de 50 mil millones de pesos. Quienes soliciten estos créditos no podrán comprar Moneda Extranjera.

