APOGHARD avanza con las obras

Luego de la visita efectuada por FM ALPHA al proyecto APHOGARd en Av. Carramasa y Moreno, observando el avance de las obras, vimos motivos suficientes para charlar con el Pte. Damián Pellejero.

“A diario tenemos muy lindas noticias para dar luego de tanto tiempo de lucha, ya cumplimos 10 años que iniciamos ese sueño, hoy transitamos sobre bases sólidas luego de sortear varios obstáculos como tramitar la personería jurídica y obtener la donación de terrenos, si bien se sabía que iba a ser para APOGHARD pero tenés que empezar a construir sobre terreno propio, ahora vamos por la escritura que se está tramitando, ubicación privilegiada a una cuadra del hospital, 5 lotes, es decir que la institución debe crecer…hoy la obra es de 400m2 en su primera etapa…. Hoy es para 8 personas que van a estar, gabinete, habitaciones para el personal, eso va a funcionar los 365 días las 24 horas a diferencia del Taller ALMA o Centro de Día, sala de estar, gabinetes, amplios baños teniendo en cuenta la ley de discapacidad, sabiendo que van a circular camillas, sillas de ruedas, es importante el espacio…la primera etapa fue las fundacional, los pilotines el contrapiso, la segunda etapa hasta el encadenado y la tercera que ojalá lleguemos a fin de año, es el techado, sabemos que es mucha plata, muy costosa, hay que trabajar con características diferentes de lo que es construir una casa…esta etapa es sin revoque, la 3er etapa que es hasta el techo se hacen los revoques, la cuarta etapa es con la abertura y pisos, en abril empezamos, dependíamos del municipio, había que hacer un recambio de suelo vegetal por suelo tosca, eso no teníamos los medios, agradecemos públicamente el apoyo de la Municipalidad con toda la tierra y el hormigón que nos hace ahorrar una gran cantidad de dinero. Sin eso lo hubiésemos tenido que bancar con recursos propios y hoy no podríamos seguir hacia arriba, hay muchos alineados, nosotros, la municipalidad, el arquitecto que no cobra un peso, albañil, eso refuerza la responsabilidad y el compromiso… vamos por una senda bastante correcta…todos los días vamos a la obra y todos los días hay cosas para contar, si hoy vas ves 3 filas de ladrillos mañana hay 8 y así, todo eso nos enorgullece…” Sobre el proyecto general donde Aphogard cobijará a 8 personas que no tengan familia que los contenga, dijo: “Serán dos por habitación, con dos camas, habitaciones para mujeres y varones, con baños compartidos, sobre Carramasa gabinete, cocina, habitaciones para personal, sobre Moreno habitaciones para quienes viven…” También Pellejero se refirió a los padrinos de la institución incorporados en los últimos meses, donde les dio un respaldo económico para afrontar las quincenas del constructor. Finalizando hizo hincapié en la lotería que se va a llevar a cabo el próximo domingo 11 en el sindicato de Luz y Fuerza..”

ENTREVISTA COMPLETA DAMIAN PELLEJERO

