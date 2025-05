Asamblea extraordinaria de la Coop. Eléctrica: Se modificó el estatuto

Anoche se llevó a cabo la asamblea extraordinaria de la Cooperativa de Electricidad de Las Flores.

Con la participación de un poco más de 30 personas, uno de los puntos delicados que se tocó fue la modificación de la carta magna de la institución. El criterio de la nueva conducción del consejo, es la participación de las minorías. Otro tema que se puso a consideración, fue el fondo de integración para el desarrollo de los servicios de la cooperativa. Por esto, y posteriormente conversamos con el contador y Pte. de la institución Mario Elgue.

“Eran dos puntos que no son los habituales, la reforma del estatuto y la otra la incorporación de un fondo de integración para el desarrollo de la Cooperativa, ambos fueron aprobados con un solo voto en contra…Lo que le puede interesar al oyente, es que a partir de ahora la Cooperativa Eléctrica va a estar representada por mayorías y minorías, es algo que venía luchando hace 30 años, en algún caso como opositor, lo que pasaba, es que cuando las asambleas que se elegían los delegados, y había una lista ganadora, esa única lista era la que representaba y trataba la memoria y balance, ahora la lista que que gane llevará 2/3 y la que pierda 1/3, siempre va a tener participación si saca el 50% de la lista que ganó, es para que haya un piso, una representatividad, Lo que plantemos acá es la representación de los delegados, para cuando se trate memoria y balance, lo probable es que esos 3 que se reemplacen sean de la mayoría pero hay consenso que 2 sean por mayoría y 1 minoría que no está en el estatuto, pero lo podríamos hacer para que la gente participe más, hay una visión de la gente de que siempre están los mismo…El otro punto en el fondo de integración para el desarrollo de los servicios de la cooperativa, o cuota capital, hemos hecho un cálculo muy modesto, estamos pensando en los ingresos más altos pueden tener una cuota de 4 mil, y ver si los ingresos medios 3 mil, y de 2 mil para los bajos. Sobre la tarifa social estamos viendo…” Por otro lado, comentó: “Estamos por comprar otra ambulancia para equipar, lo que nos permitiría trasladar a una persona con obra social y por reintegro poder cobrar, las ideas las tenemos y podemos meter mucha capacitación, hablar de temas educativos, adicciones, etc, y capacitación al concejo, delegados. Otro tema es que no pueden ser delegados concejales o funcionarios…la concesión supone que el servicio es del municipio y lo concesiona, el HCD puede estar atento para que no peligre el servicio eléctrico que es la esencia, pero el HCD tiene representación en el consejo…” Decía Elgue.

Sobre el delicado tema de Cammesa, comentó: “Hay un grupo de 8 Cooperativas que dejaron de pagar a Cammesa que da la energía, pensamos que es muy arriesgado apostar todo al fallo de la corte, a la vez, desde Cammesa nos apuran para un plan de pago, adherimos, pero dijimos que nos reservamos el derecho que, si sale un fallo de la Corte, lo haremos, son 3 mil millones que paguemos a 6 años, parece favorable, pero son números altos…. A todo esto hay que seguir con los mantenimientos, pagar la luz, fondos para mantener las líneas. Hay que solucionar obras como la del aquel corte de luz, mucha gente preguntó por qué una cuota adicional, es porque no alcanzan los fondos para pagar todo…” Remarcaba.

