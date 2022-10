Ascenso: Ferrocarril Roca renueva su ilusión Federal

Todos empujaron del carro en lo que fueron 48 Hs maratónicas, frenéticas, para llegar finalmente a la feliz noticia que se conoció ayer por la noche desde la Asociación del Fútbol Argentino, que a través del Consejo Federal, confirmó que Ferrocarril Roca jugará el torneo que otorgará cuatro ascensos al Federal A, la tercera categoría del futbol profesional de la Argentina. Los dirigentes de Ferro, habían presentado una carpeta impecable para su primer equipo poder estar en la competencia, del que fueron grandes animadores desde aquel año 2014 cuando lograron el ascenso en Comandante Nicanor Otamendi. Contrastaba a esto, la no homologación de la Liga de Futbol de Las Flores por parte del Consejo Federal, organismo que le ha exigido a las entidades futbolísticas de cada ciudad del país, que cumplan con todos los requisitorios legales exigidos. No obstante esta situación desfavorable, el Presidente de la Liga de Futbol Hugo Daniel Nuñez, realizó en estos últimos días varios llamados a AFA y se contactó con el mismo vicepresidente del Consejo Federal para reafirmar el apoyo al club de Las Flores. A esto se le sumó varios llamados también desde la cuna de la dirigencia ferroviaria, que pudo mostrar como había sido toda su trayectoria en cada Torneo Federal en el que le tocó participar La aparición del fíxture publicado el miércoles por el portal digital Ascenso del Interior, donde el nombre de los ferroviarios no aparecía, motivó que los llamados a AFA se acrecentaran y fueran incesantes para poder conocer las razones por los que el nombre de Ferro no aparecía, como tampoco el de clubes de varias ligas vecinas como Azul, Saladillo, 25 de Mayo, etc. Finalmente, ayer por la tarde- noche, llegó la gran noticia para los ferroviarios y el futbol florense en su conjunto. En el año del mundial de Qatar 2022 y durante el mismo campeonato internacional, nuestra liga tendrá a uno de sus clubes afiliados jugando una competencia tan importante. Será la única oficial programada en todo el territorio nacional. En el mes del mundial, solo se jugará el campeonato Federal. Se confirmó que Ferrocarril Roca, debutará en dos semanas ante River de Azul en condición de visitante en la Zona 7. Como esta es una zona de tres equipos, el 23 de octubre quedará con fecha libre, pero el 30 de este mismo mes, recibirá en su estadio a Estudiantes de Olavarría. En la segunda ronda se invertirán las localías y clasificarán a la zona de los play off, los dos primeros equipos de cada grupo. El futbol florense estará de parabienes, al igual que el público, que en gran número durante el año ha acompañado con su presencia en los torneos locales. Los espectadores, ahora tendrán la posibilidad de poder ver un torneo de ascenso del futbol del interior de nuestro país. Ferrocarril Roca renueva su ilusión Federal. El camino trazado durante todos estos años ha sido consecuente con su propia historia. En Las Flores, se celebra por ello