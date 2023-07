Autódromo de Las Flores: El circuito que Ayrton Senna quería correr

Fue el gran descubrimiento que sale a partir de una entrevista realizada en “El Periodístico” que conduce Ernesto “chino” Varela al cineasta, productor y director de cine florense Luis Galmes. El local firmó contrato con HBO para producir el paso por Argentina y otros países del destacado corredor brasileño Ayrton Senna.

“El cine tiene un poquito de cada arte, hoy con la tecnología se graba todo tipo de cosas, desde un podcast hasta un film. Cada vez chicos más chicos con un celular ya producen y filman. Estoy terminando un largometraje de ficción, grabado con celular. Hay un material increíble cuando queda montado, está bueno…” Se expresaba en el comienzo de la entrevista.

“Se decidió HBO hará una serie de Ayrton Senna Da Silva, en 2026 de estrenaría recién, son 13 capítulos en 7 países del mundo. En abril del año que viene se terminaría de hacer, me seleccionaron para hacer la parte de Argentina cuando Ayrton llega por primera vez con su papá a los 14 años. Adrián Caetano, un amigo, director de cine conocido, me pasó de alguna manera el trabajo ya que él no podía hacerlo y fui recomendado. Ronaldiño y Ronaldo integran el equipo de producción nada menos, veremos si el publico se da cuenta…Arrancamos con mucho cuidado con la producción francesa y brasileña por los costos argentinos y nuestra economía, ya que acá varía mucho…” Decía el productor.

Sobre anécdotas que le esta dejando el evento, dijo: “Tuve la posibilidad de subirme a un Fórmula Renault en Buenos Aires….Hablando con los historiadores de la serie, les conté que era de Las Flores, y contaron que Ayrton quería ir a correr, a probar al autódromo de Las Flores….. Yo me quedé asombrado, no lo podía creer cuando me dijeron eso. Ayrton tenía 14 años cuando se subió a un Fórmula Renault, ganó dos carreras y lo “echaron” porque no querían que siguiera ganando (risas). Yo les decía que era de Las Flores y me salieron con eso…” Vamos a ir a Brasil, Italia con la historia de Ferrari, Francia y así. Hasta el 4 de agosto filmaremos en Argentina y luego partiríamos. Pero las fechas pueden ir cambiando. La película se habla en portugués. Hay actores de distintas épocas haciendo de Ayrton, algún doble es argentino pero los actores principales son de ese país…” Quedé como realizador en Argentina. Se contratan directores de cine de los países. Hay un director general que coordina y está en nuestro contacto…” Finalizando: “Es la primera vez que trabajo para una serie internacional de HBO para la Argentina, están poniendo mucho dinero para lo que ellos estiman un trabajo de laboratorio, muy preciso. Será una serie que todos seguramente verán pese a que no tiene un final lindo como todos ya sabemos… Son 13 capítulos, después de hacer la dirección de arte y general será la siguiente etapa. En el montaje todo quedará finalizado prácticamente…Es una serie que tiene muchas expectativas, tal vez Star Class y Netflix también la emitan luego del estreno. Al que le gusta el automovilismo le va a encantar…” remarcó Galmes.

ENTREVISTA COMPLETA AL CINEASTA LUIS GALMES

