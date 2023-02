B.G. Monteavaro y la problemática con el agua: ¿Quién se hace cargo?

La vecina que vive en el Barrio Casa Coop divulgó en la red social facebook lo sucedido con respecto a la problemática del agua, baja presión, sacada de medidor, la reincorporación del mismo y las cargas incorporadas en la factura de ABSA.

“Antes del 2018 comencé a tener problemas con el agua, se resolvió con una caja individual, la compré y se llevan los medidores, nunca más tuve medidor, de los 20 y pico de años que vivo nunca tuve faltante de agua y hoy me pregunto me cobran un retroactivo de carga municipal y me encuentro con el mantenimiento de medidores y cargo de reposición de medidor, el medidor no estaba puesto, se arrancaron unos caños, vinieron a conectarme porque no tenía agua….También pido una explicación para saber de qué se trata esta ley, me dijeron que era municipal, me puse a indagar sobre infraestructura y seguridad pero de quien, tuve faltante de 4 días, no pude bañarme ni lavar ropa y el agua cuando empezó a llegar era de color marrón y con un mal olor, eso es lo consumimos los florenses y en otros lugares, yo me pregunto, pagamos un servicio, nos siguen agregando impuestos, me puse a leer en detalle la factura y me encontré con todo esto, quién se hace cargo del agua en mal estado, del arsénico, faltan inversiones, mi madre en plena San Martín no tiene un tanque alto. Cuando llueve mucho las bocas de tormentas no dan abasto y rebalsan las cloacas, brota el agua en las rejillas o las tapas de las esquina del barrio y esto empezó en esa época, desde 2016. Nunca había tenido problemas como este año, el usuario siempre es el que pierde y ellos siguen cobrando. Afirmó.

AUDIO DE BIVIANA GARCIA MONTEAVARO

Tasa Municipal Ley 13.404 – Art. 57 (Ley 15.310)

https://www.aguasbonaerenses.com.ar/noticia/tasa-municipal-ley-13404-art-57-ley-15310_1676#:~:text=%2D%20Establ%C3%A9cese%20que%20los%20prestadores%20de,%25)%20de%20sus%20entradas%20brutas%2C

