Ballet «Estilo Gaucho», clasificado a una final nacional en Córdoba

La agrupación que dirigen los profesores Diego Rodríguez y Sabrina Ocampo fue galardonado con la distinción de Mejor Delegación de la provincia de Buenos Aires durante la etapa clasificatoria del Campeonato Nacional de Malambo Femenino (CNMF) 2026 que tuvo lugar días pasados. Esta condecoración representó el broche de oro para una sobresaliente participación que incluyó cinco ubicaciones en los puestos de privilegio. «Logramos tres primeros puestos, dos segundos y un tercer lugar. Estamos muy felices porque esta distinción llega a cada componente, allegado y colaborador que acompañó el proceso», expresó Ocampo a FM Alpha. A raíz de este desempeño, Estilo Gaucho aseguró su pasaporte para la instancia decisiva del CNMF 2026. El evento definitivo se desarrollará del 7 al 12 de octubre en la comuna de Tanti, Córdoba, espacio donde asumirán la representación del territorio bonaerense. ¡Felicitaciones!.

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