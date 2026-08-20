Sebastián Lizarraga es el nuevo presidente de la Liga de Fútbol

Se llevó a cabo en la noche del miércoles la Asamblea Ordinaria de la institución donde quedó conformada la nueva comisión como así también la aprobación de la memoria y el balance de la institución.La nueva comisión quedo conformada de la siguiente manera: Presidente: Sebastián Lizarraga, Vicepresidente: Lucas Loyza, Secretario: Hugo Nuñez, Prosecretaria: Claudia Gorosito, Tesorero: Lucio Risso, Protesorero: Luciana Plini, Vocales Titulares: Diego Labolita y Roberto Galderi. Por su parte el Tribunal de Disciplina estará compuesto por Mario Orlando y Héctor Flores.

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