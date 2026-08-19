Marcelo Margarido (Agencia INTA Las Flores): «El uso de freatímetros es muy importante para la producción agropecuaria»

La 91.5 habló este miércoles con el técnico de la Agencia INTA local sobre la reciente instalación de freatímetros en varios campos del Partido de Las Flores. «Básicamente la idea es poder evaluar la evolución del agua subterránea y emitir avisos anticipados para la gente de campo. Es un trabajo coordinado», afirmó Margarido. El técnico dijo más adelante que «hasta la actualidad se colocaron más de 20 puestos de control. Los dispositivos se excavan en la tierra y así se puede registrar la altura de la napa para seguir de cerca su comportamiento y tomar porciones del recurso hídrico para constatar su condición. Los colocamos en los bordes de bañados y terrenos de relieve deprimido que son sectores que consideramos claves». Finalmente, el técnico valoró la labor de la Agencia local conformada por profesionales que traducen los datos aportados por esta infraestructura. «Así podemos difundir advertencias y sugerencias de tratamiento para los entornos productivos locales», finalizó.

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