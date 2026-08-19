BM – miércoles 19 de agosto

NUEVOS GUARDAVIDAS La Escuela de Formación de Guardavidas con sede en el CEF Nro. 6 invita al Acto de Egresados (3er. corte) de nuevos profesionales que tendrá lugar este jueves 20 de agosto a las 20hs. en la Pileta Municipal «Hugo Mauro».

UN FIN DE SEMANA A PURA MILONGA Los días viernes, sábado y domingo se celebró en la sala «Hugo Mario Ianivelli» de la Dirección Municipal de Cultura un encuentro tanguero que se caracterizó por su brillo y buenos

momentos compartidos. «Loca Milonga», realización coordinada por Cecilia Rosas del Taller de Tango de Cultura, ofreció el viernes por la noche desde las 20:30hs. prácticas tangueras mientras que el sábado por la noche la cumbia también llegó al espacio con “Vero la dulce voz” y fue infaltable el baile del ritmo del dos por cuatro donde más de 20 parejas impusieron su ritmo en la sala. El público que se acercó a disfrutar del evento también pudo acceder al servicio de cantina y a los encuentros de camaradería. En el cierre de la jornada, el día domingo al mediodía, los tangueros compartieron un almuerzo.

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