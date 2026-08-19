19 de agosto de 2026

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Energía solar: conocimiento, experiencia y nuevos proyectos

9 minutos atrás Fm Alpha

El pasado viernes 14 de agosto personal técnico junto al tesorero de la Cooperativa de Electricidad Las Flores, Sebastián Casey, participaron de una jornada técnica en el Parque Solar Fotovoltaico de Saladillo, organizada por Multisolar EPC. La actividad, que se desarrolló el predio ubicado sobre la Ruta Nacional 205, kilómetro 170, en Cazón, permitió conocer de cerca el proyecto de generación de energía solar y recorrer el sector donde se encuentran instalados los paneles fotovoltaicos. Durante la visita, el personal de la Cooperativa pudo interiorizarse sobre las características del proyecto, su infraestructura y los aspectos técnicos vinculados a la generación de energía a partir de fuentes renovables. Este tipo de experiencias permite incorporar conocimientos, intercambiar información y conocer de primera mano iniciativas que pueden servir como referencia para futuros proyectos. En este sentido, la Cooperativa continúa evaluando alternativas vinculadas a las energías renovables, con el objetivo de analizar la viabilidad de desarrollar proyectos similares en nuestra comunidad y avanzar hacia un futuro energético más sustentable.

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